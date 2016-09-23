Московское центральное кольцо глазами корреспондента "ОГ"

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  • Пассажирам доступны пересадки с МЦК и обратно на 11 линий Московского метрополитена. А значит, всегда можно выбрать наиболее удобный для вас вход«Пассажирам доступны пересадки с МЦК и обратно на 11 линий Московского метрополитена. А значит, всегда можно выбрать наиболее удобный для вас вход» © Анна Осипова
  • Система турникетов - как и на обычной станции метрополитена«Система турникетов - как и на обычной станции метрополитена» © Анна Осипова
  • На всех станциях есть удобная навигация и почти везде - электронные табло прибытия очередного состава«На всех станциях есть удобная навигация и почти везде - электронные табло прибытия очередного состава» © Анна Осипова
  • Станции МЦК - надземные, но мокнуть под дождём или жариться на солнцепёке не придется: от непогоды защищает крыша«Станции МЦК - надземные, но мокнуть под дождём или жариться на солнцепёке не придется: от непогоды защищает крыша» © Анна Осипова
  • Все станции и поезда рассчитаны в том числе на людей с ограниченными возможностями здоровья«Все станции и поезда рассчитаны в том числе на людей с ограниченными возможностями здоровья» © Анна Осипова
  • В салонах просторно. Удобно ехать даже стоя«В салонах просторно. Удобно ехать даже стоя» © Анна Осипова
  • Если вдруг надоест смотреть в окно и любоваться Москвой - всегда можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi и почитать что-нибудь в Интернете«Если вдруг надоест смотреть в окно и любоваться Москвой - всегда можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi и почитать что-нибудь в Интернете» © Анна Осипова
  • Ну а если у вас разрядился телефон, пройдите к концу вагона - там есть розетки. Они находятся в свободном доступе и действительно работают«Ну а если у вас разрядился телефон, пройдите к концу вагона - там есть розетки. Они находятся в свободном доступе и действительно работают» © Анна Осипова
  • На некоторых станциях можно выйти, чтобы посмотреть, как выглядела железная дорога в прошлом веке. Вот, например, старинное здание вокзала на станции "Белокаменная"«На некоторых станциях можно выйти, чтобы посмотреть, как выглядела железная дорога в прошлом веке. Вот, например, старинное здание вокзала на станции "Белокаменная"» © Анна Осипова
  • © Анна Осипова
  • На случай долгой поездки в вагонах есть просторные удобные туалеты, воспользоваться которыми может любой желающий«На случай долгой поездки в вагонах есть просторные удобные туалеты, воспользоваться которыми может любой желающий» © Анна Осипова
  • РЖД не забывают напоминать пассажирам об уважении друг к другу«РЖД не забывают напоминать пассажирам об уважении друг к другу» © Анна Осипова
  • © Анна Осипова
  • © Анна Осипова
  • © Анна Осипова
  • © Анна Осипова
  • Пассажирам доступны пересадки с МЦК и обратно на 11 линий Московского метрополитена. А значит, всегда можно выбрать наиболее удобный для вас вход
  • Система турникетов - как и на обычной станции метрополитена
  • На всех станциях есть удобная навигация и почти везде - электронные табло прибытия очередного состава
  • Станции МЦК - надземные, но мокнуть под дождём или жариться на солнцепёке не придется: от непогоды защищает крыша
  • Все станции и поезда рассчитаны в том числе на людей с ограниченными возможностями здоровья
  • В салонах просторно. Удобно ехать даже стоя
  • Если вдруг надоест смотреть в окно и любоваться Москвой - всегда можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi и почитать что-нибудь в Интернете
  • Ну а если у вас разрядился телефон, пройдите к концу вагона - там есть розетки. Они находятся в свободном доступе и действительно работают
  • На некоторых станциях можно выйти, чтобы посмотреть, как выглядела железная дорога в прошлом веке. Вот, например, старинное здание вокзала на станции "Белокаменная"
  • На случай долгой поездки в вагонах есть просторные удобные туалеты, воспользоваться которыми может любой желающий
  • РЖД не забывают напоминать пассажирам об уважении друг к другу
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Московское центральное кольцо глазами корреспондента "ОГ" 16 фото

10 октября 2016, 19:07

Поездка по Московскому центральному кольцу может стать отличным началом для туристической поездки по российской столице. Пока экскурсионный поезд не запустили, но и полтора часа в обычной "Ласточке" (именно столько времени требуется поезду, чтобы совершить полный круг) подарят незабываемые впечатления. маленькая хитрость: лучше всего выбрать поезд, который следует по внутренней стороне кольца и занять место у окна справа по ходу движения. 

  • Пассажирам доступны пересадки с МЦК и обратно на 11 линий Московского метрополитена. А значит, всегда можно выбрать наиболее удобный для вас вход
  • Система турникетов - как и на обычной станции метрополитена
  • На всех станциях есть удобная навигация и почти везде - электронные табло прибытия очередного состава
  • Станции МЦК - надземные, но мокнуть под дождём или жариться на солнцепёке не придется: от непогоды защищает крыша
  • Все станции и поезда рассчитаны в том числе на людей с ограниченными возможностями здоровья
  • В салонах просторно. Удобно ехать даже стоя
  • Если вдруг надоест смотреть в окно и любоваться Москвой - всегда можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi и почитать что-нибудь в Интернете
  • Ну а если у вас разрядился телефон, пройдите к концу вагона - там есть розетки. Они находятся в свободном доступе и действительно работают
  • На некоторых станциях можно выйти, чтобы посмотреть, как выглядела железная дорога в прошлом веке. Вот, например, старинное здание вокзала на станции "Белокаменная"
  • На случай долгой поездки в вагонах есть просторные удобные туалеты, воспользоваться которыми может любой желающий
  • РЖД не забывают напоминать пассажирам об уважении друг к другу
Поделиться ссылкой
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Московское центральное кольцо глазами корреспондента "ОГ"
Поездка по Московскому центральному кольцу может стать отличным началом для туристической поездки по российской столице. Пока экскурсионный поезд не запустили, но и полтора часа в обычной "Ласточке" (именно столько времени требуется поезду, чтобы совершить полный круг) подарят незабываемые впечатления. маленькая хитрость: лучше всего выбрать поезд, который следует по внутренней стороне кольца и занять место у окна справа по ходу движения.

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