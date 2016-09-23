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Московское центральное кольцо глазами корреспондента "ОГ" 16 фото
10 октября 2016, 19:07
Поездка по Московскому центральному кольцу может стать отличным началом для туристической поездки по российской столице. Пока экскурсионный поезд не запустили, но и полтора часа в обычной "Ласточке" (именно столько времени требуется поезду, чтобы совершить полный круг) подарят незабываемые впечатления. маленькая хитрость: лучше всего выбрать поезд, который следует по внутренней стороне кольца и занять место у окна справа по ходу движения.
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