Московское центральное кольцо глазами корреспондента "ОГ"

«Пассажирам доступны пересадки с МЦК и обратно на 11 линий Московского метрополитена. А значит, всегда можно выбрать наиболее удобный для вас вход» © Анна Осипова

«Система турникетов - как и на обычной станции метрополитена» © Анна Осипова

«На всех станциях есть удобная навигация и почти везде - электронные табло прибытия очередного состава» © Анна Осипова

«Станции МЦК - надземные, но мокнуть под дождём или жариться на солнцепёке не придется: от непогоды защищает крыша» © Анна Осипова

«Все станции и поезда рассчитаны в том числе на людей с ограниченными возможностями здоровья» © Анна Осипова

«В салонах просторно. Удобно ехать даже стоя» © Анна Осипова

«Если вдруг надоест смотреть в окно и любоваться Москвой - всегда можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi и почитать что-нибудь в Интернете» © Анна Осипова

«Ну а если у вас разрядился телефон, пройдите к концу вагона - там есть розетки. Они находятся в свободном доступе и действительно работают» © Анна Осипова

«На некоторых станциях можно выйти, чтобы посмотреть, как выглядела железная дорога в прошлом веке. Вот, например, старинное здание вокзала на станции "Белокаменная"» © Анна Осипова

© Анна Осипова

«На случай долгой поездки в вагонах есть просторные удобные туалеты, воспользоваться которыми может любой желающий» © Анна Осипова

«РЖД не забывают напоминать пассажирам об уважении друг к другу» © Анна Осипова

© Анна Осипова

© Анна Осипова

© Анна Осипова