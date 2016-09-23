Урожай грибов на Урале 14 фото

В редакцию «ОГ» обратилась читательница Татьяна из Режевского района. В эти выходные у неё был удачный грибной «улов» — несколько вёдер рыжиков, немного маслят и белых груздей. Но некоторые грибы оказались червивыми. Хотя в материале «Грибы пошли!» от 23.09.2016 мы на своих страницах писали, что природный цикл вредителей завершён, и грибы должны быть чистые.

Почему это не совсем так — объяснил заведующий лабораторией биоразнообразия растительного мира и микобиоты Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук, профессор Денис Весёлкин.

— Когда грибы только пошли, большинство личинок вредителей были уже в спящем состоянии. Когда грибов стало много — некоторые личинки проснулись, но небольшая их часть. Потому как общий уровень поражения грибов вредителями все рано намного ниже, чем обычно — всего 50–70%. Даже обабки, рыжики, маслята, которые чаще бывают червивые, чем, например, белые и опята, в этом году нередко попадаются чистыми, — сказал биолог.

Читательницу также интересует вопрос, можно ли собирать и употреблять грибы после заморозков? Денис Весёлкин считает, что, если гриб был подморожен, значит, его клеточная структура уже нарушена. Такой гриб быстрее испортится. Поэтому употреблять подмороженные грибы в пищу специалист не рекомендует.