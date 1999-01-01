В Екатеринбург пришла зима 13 фото

Cегодня утром, 13 октября, в Екатеринбург пришла зима. В уральской столице выпал белый лёгкий пушистый снежок и покрыл улицы города.

Снег осел на ещё не опавших зелёных листьях деревьев и траве. Некоторые горожане попытались поиграть в снежки.