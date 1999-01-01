Автор
65 лет назад в Туринске была пущена единственная в Свердловской области спичечная фабрика 15 фото
19 октября 2016, 13:19
В советские годы этикетки спичечных коробков были страстью многих коллекционеров-филуменистов. Туринские изделия и сегодня занимают в этих коллекция почётное место. Предлагаем вам вспомнить, как выглядели спички свердловского производства.
Новое в рубрике Общество
час назад
65 лет назад в Туринске была пущена единственная в Свердловской области спичечная фабрика
В советские годы этикетки спичечных коробков были страстью многих коллекционеров-филуменистов. Туринские изделия и сегодня занимают в этих коллекция почётное место. Предлагаем вам вспомнить, как выглядели спички свердловского производства.
15 часов назад
Туринская Спичка «горела» 44 года
65 лет назад (в 1951 году) в Туринске была пущена единственная в Свердловской области спичечная фабрика — Спичка, как называли её сами туринцы.
20 часов назад
В школе на ВИЗе выявили туберкулёз
Об инфекции очень быстро стало известно всему городу: родители детей, которые учатся в школе №163 Екатеринбурга, рассказали о санитарной обработке в кабинетах на городских интернет-форумах