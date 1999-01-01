65 лет назад в Туринске была пущена единственная в Свердловской области спичечная фабрика 15 фото

«В 1976 году Туринская фабрика выпустила серию коробков с питомцами Березинского заповедника, что расположен в Витебской области Республики Беларусь »

«1966 год, серия «Свердловск»»

«Рекламная компания «Аэрофлота», рассчитанная на свердловчан. 1961 год»

«И вновь социальная реклама: 1959 год, серия «Правила дорожного движения»»

«1959 год, серия «Аэрофлот»»

«Социальная реклама — ещё один распространённый мотив. Серия «Довольно пьянства», 1958–59 год»

«Часто на этикетках печатали различные правила безопасности, особенно — при обращении с огнём. 1962 год»

«Не все знают, что в Свердловской области вдоль границы Европы и Азии установлена не одна стела, а несколько. В 1967 году на туринской Спичке решили исправить этот недостаток и выпустили серию коробков со столбами «Европа-Азия»»

«Снова 1968 год, серия «Города-герои» »

«Несколько серий было посвящено городам Советского Союза. Разумеется, Свердловску уделялось особое внимание. 1968 год»

«Тематическая серия к 125-летию изобретателя радио Александра Попова, 1984 год»

«Спички с такими этикетками в Туринске выпускали в начале 1990-х годов»

«Сувенирные спички, выпущенные накануне 1985 года»

«К 1977 году дизайн этикетки изменился»