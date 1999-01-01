65 лет назад в Туринске была пущена единственная в Свердловской области спичечная фабрика 15 фото

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  • В 1976 году Туринская фабрика выпустила серию коробков с питомцами Березинского заповедника, что расположен в Витебской области Республики Беларусь «В 1976 году Туринская фабрика выпустила серию коробков с питомцами Березинского заповедника, что расположен в Витебской области Республики Беларусь »
  • 1966 год, серия «Свердловск»«1966 год, серия «Свердловск»»
  • Рекламная компания «Аэрофлота», рассчитанная на свердловчан. 1961 год«Рекламная компания «Аэрофлота», рассчитанная на свердловчан. 1961 год»
  • И вновь социальная реклама: 1959 год, серия «Правила дорожного движения»«И вновь социальная реклама: 1959 год, серия «Правила дорожного движения»»
  • 1959 год, серия «Аэрофлот»«1959 год, серия «Аэрофлот»»
  • Социальная реклама — ещё один распространённый мотив. Серия «Довольно пьянства», 1958–59 год«Социальная реклама — ещё один распространённый мотив. Серия «Довольно пьянства», 1958–59 год»
  • Часто на этикетках печатали различные правила безопасности, особенно — при обращении с огнём. 1962 год«Часто на этикетках печатали различные правила безопасности, особенно — при обращении с огнём. 1962 год»
  • Не все знают, что в Свердловской области вдоль границы Европы и Азии установлена не одна стела, а несколько. В 1967 году на туринской Спичке решили исправить этот недостаток и выпустили серию коробков со столбами «Европа-Азия»«Не все знают, что в Свердловской области вдоль границы Европы и Азии установлена не одна стела, а несколько. В 1967 году на туринской Спичке решили исправить этот недостаток и выпустили серию коробков со столбами «Европа-Азия»»
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  • Несколько серий было посвящено городам Советского Союза. Разумеется, Свердловску уделялось особое внимание. 1968 год«Несколько серий было посвящено городам Советского Союза. Разумеется, Свердловску уделялось особое внимание. 1968 год»
  • Тематическая серия к 125-летию изобретателя радио Александра Попова, 1984 год«Тематическая серия к 125-летию изобретателя радио Александра Попова, 1984 год»
  • Спички с такими этикетками в Туринске выпускали в начале 1990-х годов«Спички с такими этикетками в Туринске выпускали в начале 1990-х годов»
  • Сувенирные спички, выпущенные накануне 1985 года«Сувенирные спички, выпущенные накануне 1985 года»
  • К 1977 году дизайн этикетки изменился«К 1977 году дизайн этикетки изменился»
  • Этикетка 1968 года. Тогда один коробок туринских спичек стоил ровно копейку«Этикетка 1968 года. Тогда один коробок туринских спичек стоил ровно копейку»
  • В 1976 году Туринская фабрика выпустила серию коробков с питомцами Березинского заповедника, что расположен в Витебской области Республики Беларусь
  • 1966 год, серия «Свердловск»
  • Рекламная компания «Аэрофлота», рассчитанная на свердловчан. 1961 год
  • И вновь социальная реклама: 1959 год, серия «Правила дорожного движения»
  • 1959 год, серия «Аэрофлот»
  • Социальная реклама — ещё один распространённый мотив. Серия «Довольно пьянства», 1958–59 год
  • Часто на этикетках печатали различные правила безопасности, особенно — при обращении с огнём. 1962 год
  • Не все знают, что в Свердловской области вдоль границы Европы и Азии установлена не одна стела, а несколько. В 1967 году на туринской Спичке решили исправить этот недостаток и выпустили серию коробков со столбами «Европа-Азия»
  • Снова 1968 год, серия «Города-герои»
  • Несколько серий было посвящено городам Советского Союза. Разумеется, Свердловску уделялось особое внимание. 1968 год
  • Тематическая серия к 125-летию изобретателя радио Александра Попова, 1984 год
  • Спички с такими этикетками в Туринске выпускали в начале 1990-х годов
  • Сувенирные спички, выпущенные накануне 1985 года
  • К 1977 году дизайн этикетки изменился
  • Этикетка 1968 года. Тогда один коробок туринских спичек стоил ровно копейку
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65 лет назад в Туринске была пущена единственная в Свердловской области спичечная фабрика 15 фото

19 октября 2016, 13:19

В советские годы этикетки спичечных коробков были страстью многих коллекционеров-филуменистов. Туринские изделия и сегодня занимают в этих коллекция почётное место. Предлагаем вам вспомнить, как выглядели спички свердловского производства.

Подробнее о работе фабрики

  • В 1976 году Туринская фабрика выпустила серию коробков с питомцами Березинского заповедника, что расположен в Витебской области Республики Беларусь
  • 1966 год, серия «Свердловск»
  • Рекламная компания «Аэрофлота», рассчитанная на свердловчан. 1961 год
  • И вновь социальная реклама: 1959 год, серия «Правила дорожного движения»
  • 1959 год, серия «Аэрофлот»
  • Социальная реклама — ещё один распространённый мотив. Серия «Довольно пьянства», 1958–59 год
  • Часто на этикетках печатали различные правила безопасности, особенно — при обращении с огнём. 1962 год
  • Не все знают, что в Свердловской области вдоль границы Европы и Азии установлена не одна стела, а несколько. В 1967 году на туринской Спичке решили исправить этот недостаток и выпустили серию коробков со столбами «Европа-Азия»
  • Снова 1968 год, серия «Города-герои»
  • Несколько серий было посвящено городам Советского Союза. Разумеется, Свердловску уделялось особое внимание. 1968 год
  • Тематическая серия к 125-летию изобретателя радио Александра Попова, 1984 год
  • Спички с такими этикетками в Туринске выпускали в начале 1990-х годов
  • Сувенирные спички, выпущенные накануне 1985 года
  • К 1977 году дизайн этикетки изменился
  • Этикетка 1968 года. Тогда один коробок туринских спичек стоил ровно копейку
Поделиться ссылкой

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В советские годы этикетки спичечных коробков были страстью многих коллекционеров-филуменистов. Туринские изделия и сегодня занимают в этих коллекция почётное место. Предлагаем вам вспомнить, как выглядели спички свердловского производства.

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