Музей УрФУ открылся после реконструкции  8 фото

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  • Открытие музейно-выставочного комплекса состоялось в день рождения вуза, 19 октября Уральскому университету исполнилось 96 лет«Открытие музейно-выставочного комплекса состоялось в день рождения вуза, 19 октября Уральскому университету исполнилось 96 лет» © Павел Ворожцов
  • На открытие собралось много гостей«На открытие собралось много гостей» © Павел Ворожцов
  • Праздничную ленточку перерезали член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий, Первый проректор Уральского федерального университета Сергей Кортов и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман«Праздничную ленточку перерезали член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий, Первый проректор Уральского федерального университета Сергей Кортов и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман» © Павел Ворожцов
  • Один из залов посвящён выпускнику строительного факультета УПИ, первому президенту России Борису Ельцину. В витрине – его зачётная книжка. Рядом – зачётная книжка Аркадия Чернецкого, который также окончил УПИ«Один из залов посвящён выпускнику строительного факультета УПИ, первому президенту России Борису Ельцину. В витрине – его зачётная книжка. Рядом – зачётная книжка Аркадия Чернецкого, который также окончил УПИ» © Павел Ворожцов
  • Аркадий Чернецкий заявил, что УПИ был самым сильным вузом на Урале. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман согласился с ним, но добавил: «...После УрГУ» (Евгений Ройзман – выпускник исторического факультета Уральского государственного университета)«Аркадий Чернецкий заявил, что УПИ был самым сильным вузом на Урале. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман согласился с ним, но добавил: «...После УрГУ» (Евгений Ройзман – выпускник исторического факультета Уральского государственного университета)» © Павел Ворожцов
  • «Важно, чтобы музей был интересен, прежде всего, молодёжи, поэтому мы решили использовать мультимедийные технологии», – рассказала «ОГ» дизайнер проекта музейно-выставочного комплекса Светлана Смелкова««Важно, чтобы музей был интересен, прежде всего, молодёжи, поэтому мы решили использовать мультимедийные технологии», – рассказала «ОГ» дизайнер проекта музейно-выставочного комплекса Светлана Смелкова» © Павел Ворожцов
  • В музее есть залы, посвящённые писателям и кинорежиссёрам, которые в своё время учились в УрГУ и УПИ, а также рок-музыкантам, в числе которых Александр Башлачёв и Вячеслав Бутусов«В музее есть залы, посвящённые писателям и кинорежиссёрам, которые в своё время учились в УрГУ и УПИ, а также рок-музыкантам, в числе которых Александр Башлачёв и Вячеслав Бутусов» © Павел Ворожцов
  • Здесь много любопытных экспонатов, среди них – метиорит «Царёв», найденный университетской метеоритной экспедицией в 1990-м году в Волгоградской области«Здесь много любопытных экспонатов, среди них – метиорит «Царёв», найденный университетской метеоритной экспедицией в 1990-м году в Волгоградской области» © Павел Ворожцов
  • Открытие музейно-выставочного комплекса состоялось в день рождения вуза, 19 октября Уральскому университету исполнилось 96 лет
  • На открытие собралось много гостей
  • Праздничную ленточку перерезали член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий, Первый проректор Уральского федерального университета Сергей Кортов и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман
  • Один из залов посвящён выпускнику строительного факультета УПИ, первому президенту России Борису Ельцину. В витрине – его зачётная книжка. Рядом – зачётная книжка Аркадия Чернецкого, который также окончил УПИ
  • Аркадий Чернецкий заявил, что УПИ был самым сильным вузом на Урале. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман согласился с ним, но добавил: «...После УрГУ» (Евгений Ройзман – выпускник исторического факультета Уральского государственного университета)
  • «Важно, чтобы музей был интересен, прежде всего, молодёжи, поэтому мы решили использовать мультимедийные технологии», – рассказала «ОГ» дизайнер проекта музейно-выставочного комплекса Светлана Смелкова
  • В музее есть залы, посвящённые писателям и кинорежиссёрам, которые в своё время учились в УрГУ и УПИ, а также рок-музыкантам, в числе которых Александр Башлачёв и Вячеслав Бутусов
  • Здесь много любопытных экспонатов, среди них – метиорит «Царёв», найденный университетской метеоритной экспедицией в 1990-м году в Волгоградской области
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Музей УрФУ открылся после реконструкции  8 фото

19 октября 2016, 18:46 / Общество

19 октября в главном здании Уральского федерального университета состоялось торжественное открытие музейно-выставочного комплекса. Мероприятие было приурочено к дню рождения Уральского университета, которому исполнилось 96 лет.

  • Открытие музейно-выставочного комплекса состоялось в день рождения вуза, 19 октября Уральскому университету исполнилось 96 лет
  • На открытие собралось много гостей
  • Праздничную ленточку перерезали член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий, Первый проректор Уральского федерального университета Сергей Кортов и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман
  • Один из залов посвящён выпускнику строительного факультета УПИ, первому президенту России Борису Ельцину. В витрине – его зачётная книжка. Рядом – зачётная книжка Аркадия Чернецкого, который также окончил УПИ
  • Аркадий Чернецкий заявил, что УПИ был самым сильным вузом на Урале. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман согласился с ним, но добавил: «...После УрГУ» (Евгений Ройзман – выпускник исторического факультета Уральского государственного университета)
  • «Важно, чтобы музей был интересен, прежде всего, молодёжи, поэтому мы решили использовать мультимедийные технологии», – рассказала «ОГ» дизайнер проекта музейно-выставочного комплекса Светлана Смелкова
  • В музее есть залы, посвящённые писателям и кинорежиссёрам, которые в своё время учились в УрГУ и УПИ, а также рок-музыкантам, в числе которых Александр Башлачёв и Вячеслав Бутусов
  • Здесь много любопытных экспонатов, среди них – метиорит «Царёв», найденный университетской метеоритной экспедицией в 1990-м году в Волгоградской области
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