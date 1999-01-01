Музей УрФУ открылся после реконструкции  8 фото

«Открытие музейно-выставочного комплекса состоялось в день рождения вуза, 19 октября Уральскому университету исполнилось 96 лет» © Павел Ворожцов

«На открытие собралось много гостей» © Павел Ворожцов

«Праздничную ленточку перерезали член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий, Первый проректор Уральского федерального университета Сергей Кортов и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман» © Павел Ворожцов

«Один из залов посвящён выпускнику строительного факультета УПИ, первому президенту России Борису Ельцину. В витрине – его зачётная книжка. Рядом – зачётная книжка Аркадия Чернецкого, который также окончил УПИ» © Павел Ворожцов

«Аркадий Чернецкий заявил, что УПИ был самым сильным вузом на Урале. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман согласился с ним, но добавил: «...После УрГУ» (Евгений Ройзман – выпускник исторического факультета Уральского государственного университета)» © Павел Ворожцов

««Важно, чтобы музей был интересен, прежде всего, молодёжи, поэтому мы решили использовать мультимедийные технологии», – рассказала «ОГ» дизайнер проекта музейно-выставочного комплекса Светлана Смелкова» © Павел Ворожцов

«В музее есть залы, посвящённые писателям и кинорежиссёрам, которые в своё время учились в УрГУ и УПИ, а также рок-музыкантам, в числе которых Александр Башлачёв и Вячеслав Бутусов» © Павел Ворожцов