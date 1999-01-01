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Музей УрФУ открылся после реконструкции 8 фото
19 октября 2016, 18:46 / Общество
19 октября в главном здании Уральского федерального университета состоялось торжественное открытие музейно-выставочного комплекса. Мероприятие было приурочено к дню рождения Уральского университета, которому исполнилось 96 лет.
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