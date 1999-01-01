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  • «Ай молодца, хорошо поработал!».
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  • Дело сделано, можно и чайку попить.
  • Собаки ревниво наблюдают за работой соперников.
  • «Твоя вернулась, а моя всё ещё в лесу, работает...».
  • ...и дружеской беседы?
  • Какая же охота без костра...
  • «Хозяин, я же её нашла, что ж ты не стрелял-то?»
  • Судья строг, но справедлив.
  • Лайка так и рвётся поработать.
  • Работа в лесу – строго по времени.
  • О, а теперь и охотники белку увидели!
  • И что только не вытворишь в азарте!
  • Невелика лайка, а удержать может хоть медведя, хоть кабана.
  • Команда-победитель из Каменска-Уральского.
  • Первая пятёрка выходит в лес.
  • «Привет, братан! Ссориться не будем?».
  • Любое состязание начинается с общего построения.
  • Белки очень любознательны.
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Состязание лаек по белке 20 фото

28 октября 2016, 17:23 / Общество

В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.

Статья по теме.

  • Угрюм работает с передатчиком.
  • «Ай молодца, хорошо поработал!».
  • Попасть белке в глаз – это, конечно, образное выражение, но очень точное.
  • Дело сделано, можно и чайку попить.
  • Собаки ревниво наблюдают за работой соперников.
  • «Твоя вернулась, а моя всё ещё в лесу, работает...».
  • ...и дружеской беседы?
  • Какая же охота без костра...
  • «Хозяин, я же её нашла, что ж ты не стрелял-то?»
  • Судья строг, но справедлив.
  • Лайка так и рвётся поработать.
  • Работа в лесу – строго по времени.
  • О, а теперь и охотники белку увидели!
  • И что только не вытворишь в азарте!
  • Невелика лайка, а удержать может хоть медведя, хоть кабана.
  • Команда-победитель из Каменска-Уральского.
  • Первая пятёрка выходит в лес.
  • «Привет, братан! Ссориться не будем?».
  • Любое состязание начинается с общего построения.
  • Белки очень любознательны.
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Сюжет

Охота и рыбалка
Для тех, кто часто бывает на природе с ружьём или удочкой.

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Состязание лаек по белке
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