Состязание лаек по белке 20 фото

Угрюм работает с передатчиком. © Алексей Кунилов

«Ай молодца, хорошо поработал!». © Алексей Кунилов

Попасть белке в глаз – это, конечно, образное выражение, но очень точное. © Алексей Кунилов

Дело сделано, можно и чайку попить. © Алексей Кунилов

Собаки ревниво наблюдают за работой соперников. © Алексей Кунилов

«Твоя вернулась, а моя всё ещё в лесу, работает...». © Алексей Кунилов

...и дружеской беседы? © Алексей Кунилов

Какая же охота без костра... © Алексей Кунилов

«Хозяин, я же её нашла, что ж ты не стрелял-то?» © Алексей Кунилов

Судья строг, но справедлив. © Алексей Кунилов

Лайка так и рвётся поработать. © Алексей Кунилов

Работа в лесу – строго по времени. © Алексей Кунилов

О, а теперь и охотники белку увидели! © Алексей Кунилов

И что только не вытворишь в азарте! © Алексей Кунилов

Невелика лайка, а удержать может хоть медведя, хоть кабана. © Алексей Кунилов

Команда-победитель из Каменска-Уральского. © Алексей Кунилов

Первая пятёрка выходит в лес. © Алексей Кунилов

«Привет, братан! Ссориться не будем?». © Алексей Кунилов

Любое состязание начинается с общего построения. © Алексей Кунилов