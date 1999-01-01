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Состязание лаек по белке 20 фото
28 октября 2016, 17:23 / Общество
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.
Сюжет
Охота и рыбалка
Для тех, кто часто бывает на природе с ружьём или удочкой.
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Состязание лаек по белке
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.