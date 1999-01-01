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  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
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Ликвидация аварии на водоводе в центре Екатеринбурга 13 фото

31 октября 2016, 14:53 / Общество

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Московской, 1 прорвало трубу. Специалисты Водоканала ограничили движение транспорта и приступили к ликвидации аварии. Наш фоторепортаж с места событий.

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы по замене повреждённого участка водовода, место огорожено. Работают три бригады Водоканала по благоустройству.

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