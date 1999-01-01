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Ликвидация аварии на водоводе в центре Екатеринбурга 13 фото
31 октября 2016, 14:53 / Общество
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Московской, 1 прорвало трубу. Специалисты Водоканала ограничили движение транспорта и приступили к ликвидации аварии. Наш фоторепортаж с места событий.
На месте ведутся аварийно-восстановительные работы по замене повреждённого участка водовода, место огорожено. Работают три бригады Водоканала по благоустройству.
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38 минут назад
Ликвидация аварии на водоводе в центре Екатеринбурга
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