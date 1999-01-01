Ликвидация аварии на водоводе в центре Екатеринбурга 13 фото

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Московской, 1 прорвало трубу. Специалисты Водоканала ограничили движение транспорта и приступили к ликвидации аварии. Наш фоторепортаж с места событий.

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы по замене повреждённого участка водовода, место огорожено. Работают три бригады Водоканала по благоустройству.