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  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
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День народного единства в Екатеринбурге 17 фото

4 ноября 2016, 17:41 / Общество

По улицам Екатеринбурга прошли шествия, в которых приняли участие гражданские активисты, представители национально-культурных объединений и религиозных конфессий, ветеранских и молодежных организаций. Кульминацией шествия стал масштабный митинг на площади Труда. В празднованиях приняли участие тысячи жителей уральской столицы и гостей города.

Корреспондент "Областной газеты" побывал на главных мероприятиях праздника.

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