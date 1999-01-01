День народного единства в Екатеринбурге 17 фото

По улицам Екатеринбурга прошли шествия, в которых приняли участие гражданские активисты, представители национально-культурных объединений и религиозных конфессий, ветеранских и молодежных организаций. Кульминацией шествия стал масштабный митинг на площади Труда. В празднованиях приняли участие тысячи жителей уральской столицы и гостей города.

Корреспондент "Областной газеты" побывал на главных мероприятиях праздника.