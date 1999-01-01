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  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
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В Екатеринбурге открыли памятник генералу Маргелову 25 фото

5 ноября 2016, 08:46 / Общество

В День народного единства, 4 ноября, на площади Советской армии в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.

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