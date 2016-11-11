«Борщ» на голове 8 фото

Опубликовано в №210 от 11.11.2016

На улицах Екатеринбурга всё чаще можно встретить людей с нестандартным цветом волос: яркими тонами красного, зелёного, синего, фиолетового, жёлтого или розового. Окрашены могут быть только какие-то прядки, либо все волосы. По словам стилистов-парикмахеров, отчасти это вызвано тем, что хороший выбор таких красок в салонах столицы Урала появился лишь недавно. Но, видимо, есть и запрос общества, раз услуга окрашивания в яркие цвета быстро стала так популярна.

Цветные пряди на висках или затылке при необходимости можно легко спрятать в причёску. Фото: Павел Ворожцов

Что в душе, то и снаружи?

Волосы 19-летней Марии Трошуниной, студентки УрФУ, сейчас серебристые с фиолетовыми кончиками на концах, до этого делала синие, зелёные прядки.

— Мне нравится, что при правильном обращении с волосами можно делать всё, что захочется, почти безболезненно менять образ, — рассказала Мария. — Конечно, общепринятые нормы сдерживают фантазии. Раньше меня очень волновало, кто и что скажет о моей внешности — зависела от мнения других. И как раз такое перекрашивание мне помогает справиться с этой неуверенностью, лучше понять себя.

Мария Трошунина последнее окрашивание в серебристо-фиолетовый цвет делала в салоне, результатом осталась довольна даже её мама, которая до этого к таким экспериментам относилась скептически. Фото: Дарья Другова

По словам главного психотерапевта Свердловской области Михаила Перцеля, чаще всего за подобными поступками стоит несогласие человека с самим собой.

— Таким образом снимается дискомфорт, люди заявляют о себе, вырываются из традиционной среды. Разовые «акции» могут даже вызывать так называемую болезнь роста, когда человек благодаря новому образу понимает, какие конструктивные изменения нужны в его жизни, — сказал Михаил Перцель.

«Лещенко женился бы на мне из-за розовой чёлки»

Ведущая утренней программы на ОТВ Юлия Курочкина не видит в желании покрасить волосы в необычный цвет ничего странного. Считает, что нельзя слишком серьёзно относиться к своей внешности, можно иногда и повеселиться, даже тем, кому за 30 или 40 лет. Поэтому и сама периодически экспериментирует со своим образом, например, недавно она покрасила чёлку в розовый цвет.

— В новом образе я должна была отправиться в отпуск. Но оказалось, что поторопилась, и у меня ещё два телевизионных эфира. С руководством это не было согласовано, поэтому, конечно, оно было в шоке, но не выгнали, лишь спросили, скоро ли смоется краска, — рассказала Юлия Курочкина. — Но самое интересное, что один из эфиров был с известным певцом Львом Лещенко. Он меня поддержал, сказал, что не стоит бояться выделяться, и, если бы он был моложе, то женился бы на мне именно из-за розовой чёлки!

Лев Лещенко сказал, что, если бы был моложе, то женился бы на Юлии Курочкиной, ведущей программы «УТРОтв», именно из-за розовой чёлки. Автор фото неизвестен

Окрашивание волос в яркие цвета — это лишь очередной инструмент для проявления своей индивидуальности, сродни татуировкам или дредам. Поэтому разговоры о лояльном подходе к таким работникам ведутся уже давно, и цветные волосы никаких новшеств не привнесли. В некоторых компаниях есть жёсткий дресс-код и подобные эксперименты с внешним видом неприемлемы, в других же больше обращают внимание на способности и опыт человека, чем на его внешность.

— Не так важно, что на голове, важно — что внутри. Если человек профессионал, а его внешний вид яркий, но стильный, то это лишь поможет ему в трудоустройстве, особенно в креативной среде, — прокомментировала руководитель кадрового агентства Анастасия Ташкинова.

Комментарий Марина Степанова, персональный стилист, член Лиги профессиональных имиджмейкеров: — Цветные волосы — это сейчас актуально. Связано с тем, что возвращается мода на 90-е: одежду, внешний вид. Особенно ценится сложное окрашивание — с переливами, чтобы игра цвета была, например, переход от серого к фиолетовому.

Без вреда для волос

Действительно, особенно вольно себя в этом плане чувствуют люди творческих профессий. Татьяна Шатихина — визажист в одном из бьюти-баров (по-простому — салонов красоты) Екатеринбурга. Наличие креативных мастеров в коллегах и ярких красок на полках периодически подталкивает её к новым экспериментам. Самый последний — розовые кончики.

— Лет шесть назад я покрасилась в красный — получился просто «борщ» на голове, была и огненно-рыжей. Мне делали радужную чёлку — не менее пяти разных цветов, синие кончики волос, — рассказала Татьяна.

По её словам, первые эксперименты она проводила дома самостоятельно при помощи оттеночных средств (тоников), чем умудрилась навредить волосам — они стали сечься. Сейчас же за их здоровье она не опасается — современные профессиональные краски, нанесённые рукой специалиста, практически не вредят волосам.

Кстати Стоимость цветного окрашивания в салоне как для женщин, так и для мужчин может варьироваться от полутора тысяч рублей до пяти — зависит от используемого красителя и техники окрашивания. Тонирующие кондиционеры обойдутся дешевле — в 1000–1500 рублей.

— Есть аммиачные и безаммиачные краски, первые держатся достаточно долго, вторые — полторы-две недели. Но и те, и другие безопасны, если мастер всё делает правильно. Конечно, зависит от изначального состояния волос, а также от последующего ухода — обязательно нужен шампунь для окрашенных волос, — объяснил стилист-парикмахер Владимир Ярмус.

Тем, кто не решается ходить с яркими локонами даже полторы недели, в салоне могут предложить покрасить волосы тонирующим кондиционером — цвет смоется уже после второго или третьего мытья головы. Правда, как в случае с краской, чтобы цвет тонирующего кондиционера было хорошо видно, волосы изначально необходимо обесцветить. Что правильно сделает только профессионал.