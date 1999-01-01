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Автор


Людмила
Кузнецова
Председатель Нижнетагильской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Форум молодых педагогов «Формула успеха» 8 фото

15 ноября 2016, 12:05 / Общество

В Форуме молодых педагогов «Формула успеха» в Нижнем Тагиле приняли участие более 500 человек – молодые педагоги, наставники, руководители образовательных организаций и председатели первичных профсоюзных организаций. 

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