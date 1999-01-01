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Форум молодых педагогов «Формула успеха» 8 фото
15 ноября 2016, 12:05 / Общество
В Форуме молодых педагогов «Формула успеха» в Нижнем Тагиле приняли участие более 500 человек – молодые педагоги, наставники, руководители образовательных организаций и председатели первичных профсоюзных организаций.
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