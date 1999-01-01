Металлические игрушки фабрики «Радуга» 13 фото

Игрушки были рассчитаны на детей от двух до десяти лет © Александр Зайцев

Кухонный гарнитур «Анютка» был лучшим подарком для будущих хозяек. Благодаря надёжной конструкции эта игрушка частенько переходила от мамы дочке © Александр Зайцев

Для девочек на «Радуге» с 1960 года выпускали вот такие кукольные коляски © Александр Зайцев

Полюбившаяся многим серия машинок «ТРИГ» (расшифровывается как «транспортная игрушка»). С помощью шишечки на крыше можно было поворачивать передние колёса, благодаря чему машинка была очень маневренной © Александр Зайцев

Игрушки старались сделать максимально правдоподобными © Александр Зайцев

В 1975 году на «Радуге» за 1 минуту выпускали 79 видов игрушек 75 наименований. За год — более 10 миллионов штук © Александр Зайцев

Помимо игрушек на предприятии выпускали различную жестяную тару под сыпучие продукты. Такие банки и сегодня выручают многих хозяек © Александр Зайцев

В оформлении игрушек художники «Радуги» часто опирались на сюжеты добрых российских сказок © Александр Зайцев

Игрушки 1970-х годов: автомобиль МТ-04 «Кран» и дисколёт «Аэлита». В те годы космическая тема была на пике популярности и «Радуга» соответствовала запросу © Александр Зайцев

Игрушка-мотоцикл «Ракета» была запущена в производство в 1963 году © Александр Зайцев

Фирменный автофургон «Радуга» на базе игрушечного грузовичка «Урал». Одна из самых популярных моделей © Александр Зайцев

Разнообразие машинок открывало широкий простор для игр © Александр Зайцев