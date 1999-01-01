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  • Кухонный гарнитур «Анютка» был лучшим подарком для будущих хозяек. Благодаря надёжной конструкции эта игрушка частенько переходила от мамы дочке
  • Для девочек на «Радуге» с 1960 года выпускали вот такие кукольные коляски
  • Полюбившаяся многим серия машинок «ТРИГ» (расшифровывается как «транспортная игрушка»). С помощью шишечки на крыше можно было поворачивать передние колёса, благодаря чему машинка была очень маневренной
  • Игрушки старались сделать максимально правдоподобными
  • В 1975 году на «Радуге» за 1 минуту выпускали 79 видов игрушек 75 наименований. За год — более 10 миллионов штук
  • Помимо игрушек на предприятии выпускали различную жестяную тару под сыпучие продукты. Такие банки и сегодня выручают многих хозяек
  • В оформлении игрушек художники «Радуги» часто опирались на сюжеты добрых российских сказок
  • Игрушки 1970-х годов: автомобиль МТ-04 «Кран» и дисколёт «Аэлита». В те годы космическая тема была на пике популярности и «Радуга» соответствовала запросу
  • Игрушка-мотоцикл «Ракета» была запущена в производство в 1963 году
  • Фирменный автофургон «Радуга» на базе игрушечного грузовичка «Урал». Одна из самых популярных моделей
  • Разнообразие машинок открывало широкий простор для игр
  • Сувенирный автомобиль «Фаэтон» собран из 198 деталей. Колёса «Фаэтона» поворачиваются, если покрутить миниатюрный руль, при движении загораются фары (машина на батарейках), а рычаг программы передач может переключать движение «вперед-стоп-назад»
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Металлические игрушки фабрики «Радуга» 13 фото

17 ноября 2016, 17:26 / Общество

На протяжении полувека в Верхней Пышме на производственном объединении «Радуга» производили металлические игрушки: машинки, самолёты, коляски, кухоньки… Эти игрушки полюбили не только в Советском Союзе, но и в других странах: изделия верхнепышминских мастеров экспортировались в Чехословакию, Болгарию, Кубу, Польшу,  Францию, Англию, Италию, Данию, Монголию, Венгрию, Норвегию — всего в 23 государства. Сегодня небольшая экспозиция, посвященная игрушкам «Радуги» представлена в Верхнепышминском историческом музее.

  • Игрушки были рассчитаны на детей от двух до десяти лет
  • Кухонный гарнитур «Анютка» был лучшим подарком для будущих хозяек. Благодаря надёжной конструкции эта игрушка частенько переходила от мамы дочке
  • Для девочек на «Радуге» с 1960 года выпускали вот такие кукольные коляски
  • Полюбившаяся многим серия машинок «ТРИГ» (расшифровывается как «транспортная игрушка»). С помощью шишечки на крыше можно было поворачивать передние колёса, благодаря чему машинка была очень маневренной
  • Игрушки старались сделать максимально правдоподобными
  • В 1975 году на «Радуге» за 1 минуту выпускали 79 видов игрушек 75 наименований. За год — более 10 миллионов штук
  • Помимо игрушек на предприятии выпускали различную жестяную тару под сыпучие продукты. Такие банки и сегодня выручают многих хозяек
  • В оформлении игрушек художники «Радуги» часто опирались на сюжеты добрых российских сказок
  • Игрушки 1970-х годов: автомобиль МТ-04 «Кран» и дисколёт «Аэлита». В те годы космическая тема была на пике популярности и «Радуга» соответствовала запросу
  • Игрушка-мотоцикл «Ракета» была запущена в производство в 1963 году
  • Фирменный автофургон «Радуга» на базе игрушечного грузовичка «Урал». Одна из самых популярных моделей
  • Разнообразие машинок открывало широкий простор для игр
  • Сувенирный автомобиль «Фаэтон» собран из 198 деталей. Колёса «Фаэтона» поворачиваются, если покрутить миниатюрный руль, при движении загораются фары (машина на батарейках), а рычаг программы передач может переключать движение «вперед-стоп-назад»
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час назад

Виртуальная экскурсия на игрушечный завод
«Золотой век» металлических игрушек производственного объединения «Радуга» закончился с развалом СССР. Кризис 1990-х предприятие пережить не смогло: рынок заполонили более дешевые, яркие и необычные игрушки из Китая, спрос на изделия Верхней Пышмы стал падать. Увы, качество, надёжность и безопасность (строго соблюдался ГОСТ и санитарные правила) игрушек отошли на второй план. От полного разорения предприятие спасла УГМК — в 2001 году «Радуга» стала одним из подразделений компании. Увы, сохранить производство игрушек это не помогло, но завод не был разрушен, а теперь уже бывшие сотрудники «Радуги» не остались у пустого корыта.

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