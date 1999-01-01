Виртуальная экскурсия на игрушечный завод 14 фото

«Золотой век» металлических игрушек производственного объединения «Радуга» закончился с развалом СССР. Кризис 1990-х предприятие пережить не смогло: рынок заполонили более дешевые, яркие и необычные игрушки из Китая, спрос на изделия Верхней Пышмы стал падать. Увы, качество, надёжность и безопасность (строго соблюдался ГОСТ и санитарные правила) игрушек отошли на второй план. От полного разорения предприятие спасла УГМК — в 2001 году «Радуга» стала одним из подразделений компании. Увы, сохранить производство игрушек это не помогло, но завод не был разрушен, а теперь уже бывшие сотрудники «Радуги» не остались у пустого корыта.

Увидеть, как создавались легендарные уральские игрушки, можно в нашем фоторепортаже — часть снимков предоставлена фотокорреспондентом «ОГ» Алексеем Куниловым, которому довелось когда-то побывать на заводе игрушек, чать — из личных архивов сотрудников «Радуги».