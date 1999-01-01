Виртуальная экскурсия на игрушечный завод 14 фото

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  • Сборка игрушечных танковСборка игрушечных танков © ok.ru
  • «Фаэтон» — одна из самых красивых и самых сложных игрушек «Радуги»«Фаэтон» — одна из самых красивых и самых сложных игрушек «Радуги» © ok.ru
  • Сборка легендарных «Уралов»Сборка легендарных «Уралов» © ok.ru
  • Рисунок уже нанесён, совсем скоро из этого листа жести будут изготовлены несколько новеньких автомобилейРисунок уже нанесён, совсем скоро из этого листа жести будут изготовлены несколько новеньких автомобилей © ok.ru
  • Сборка маленьких спортивных и гоночных автомобилейСборка маленьких спортивных и гоночных автомобилей © ok.ru
  • Сборка игрушекСборка игрушек © Алексей Кунилов
  • 80 процентов сотрудников «Радуги» — женщины80 процентов сотрудников «Радуги» — женщины © Алексей Кунилов
  • На заводе изготавливали и другие товары народного потребления, например, подносыНа заводе изготавливали и другие товары народного потребления, например, подносы © Алексей Кунилов
  • Один из цехов «Радуги»Один из цехов «Радуги» © Алексей Кунилов
  • Краска наносилась на листы жести на автоматических жестепечатных линиях. После из листов вырезали детали будущих игрушекКраска наносилась на листы жести на автоматических жестепечатных линиях. После из листов вырезали детали будущих игрушек © Алексей Кунилов
  • Значительную часть работ приходилось выполнять вручную, но предприятие было оборудовано по последнему слову техники — каждое рабочее место было оснащено пневмоприспособлениямиЗначительную часть работ приходилось выполнять вручную, но предприятие было оборудовано по последнему слову техники — каждое рабочее место было оснащено пневмоприспособлениями © Алексей Кунилов
  • Большинство игрушек «Радуги» — эксклюзивные разработки собственного конструкторско-технологического художественного бюроБольшинство игрушек «Радуги» — эксклюзивные разработки собственного конструкторско-технологического художественного бюро © Алексей Кунилов
  • При заводе функционировал небольшой музей, на экскурсии регулярно приезжали школьники со всей Свердловской области. Они обязательно получали в подарок по небольшой машинкеПри заводе функционировал небольшой музей, на экскурсии регулярно приезжали школьники со всей Свердловской области. Они обязательно получали в подарок по небольшой машинке © Алексей Кунилов
  • Слесарь-сборщик игрушек — самая распространённая специальность на «Радуге»Слесарь-сборщик игрушек — самая распространённая специальность на «Радуге» © Алексей Кунилов
  • Сборка игрушечных танков
  • «Фаэтон» — одна из самых красивых и самых сложных игрушек «Радуги»
  • Сборка легендарных «Уралов»
  • Рисунок уже нанесён, совсем скоро из этого листа жести будут изготовлены несколько новеньких автомобилей
  • Сборка маленьких спортивных и гоночных автомобилей
  • Сборка игрушек
  • 80 процентов сотрудников «Радуги» — женщины
  • На заводе изготавливали и другие товары народного потребления, например, подносы
  • Один из цехов «Радуги»
  • Краска наносилась на листы жести на автоматических жестепечатных линиях. После из листов вырезали детали будущих игрушек
  • Значительную часть работ приходилось выполнять вручную, но предприятие было оборудовано по последнему слову техники — каждое рабочее место было оснащено пневмоприспособлениями
  • Большинство игрушек «Радуги» — эксклюзивные разработки собственного конструкторско-технологического художественного бюро
  • При заводе функционировал небольшой музей, на экскурсии регулярно приезжали школьники со всей Свердловской области. Они обязательно получали в подарок по небольшой машинке
  • Слесарь-сборщик игрушек — самая распространённая специальность на «Радуге»
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Виртуальная экскурсия на игрушечный завод 14 фото

17 ноября 2016, 18:20 / Общество

«Золотой век» металлических игрушек производственного объединения «Радуга» закончился с развалом СССР. Кризис 1990-х предприятие пережить не смогло: рынок заполонили более дешевые, яркие и необычные игрушки из Китая, спрос на изделия Верхней Пышмы стал падать. Увы, качество, надёжность и безопасность (строго соблюдался ГОСТ и санитарные правила) игрушек отошли на второй план. От полного разорения предприятие спасла УГМК — в 2001 году «Радуга» стала одним из подразделений компании. Увы, сохранить производство игрушек это не помогло, но завод не был разрушен, а теперь уже бывшие сотрудники «Радуги» не остались у пустого корыта.

Увидеть, как создавались легендарные уральские игрушки, можно в нашем фоторепортаже — часть снимков предоставлена фотокорреспондентом «ОГ» Алексеем Куниловым, которому довелось когда-то побывать на заводе игрушек, чать — из личных архивов сотрудников «Радуги».

  • Сборка игрушечных танков
  • «Фаэтон» — одна из самых красивых и самых сложных игрушек «Радуги»
  • Сборка легендарных «Уралов»
  • Рисунок уже нанесён, совсем скоро из этого листа жести будут изготовлены несколько новеньких автомобилей
  • Сборка маленьких спортивных и гоночных автомобилей
  • Сборка игрушек
  • 80 процентов сотрудников «Радуги» — женщины
  • На заводе изготавливали и другие товары народного потребления, например, подносы
  • Один из цехов «Радуги»
  • Краска наносилась на листы жести на автоматических жестепечатных линиях. После из листов вырезали детали будущих игрушек
  • Значительную часть работ приходилось выполнять вручную, но предприятие было оборудовано по последнему слову техники — каждое рабочее место было оснащено пневмоприспособлениями
  • Большинство игрушек «Радуги» — эксклюзивные разработки собственного конструкторско-технологического художественного бюро
  • При заводе функционировал небольшой музей, на экскурсии регулярно приезжали школьники со всей Свердловской области. Они обязательно получали в подарок по небольшой машинке
  • Слесарь-сборщик игрушек — самая распространённая специальность на «Радуге»
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Виртуальная экскурсия на игрушечный завод
«Золотой век» металлических игрушек производственного объединения «Радуга» закончился с развалом СССР. Кризис 1990-х предприятие пережить не смогло: рынок заполонили более дешевые, яркие и необычные игрушки из Китая, спрос на изделия Верхней Пышмы стал падать. Увы, качество, надёжность и безопасность (строго соблюдался ГОСТ и санитарные правила) игрушек отошли на второй план. От полного разорения предприятие спасла УГМК — в 2001 году «Радуга» стала одним из подразделений компании. Увы, сохранить производство игрушек это не помогло, но завод не был разрушен, а теперь уже бывшие сотрудники «Радуги» не остались у пустого корыта.

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