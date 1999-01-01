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Лучший российский педагог по черлидингу — из Екатеринбурга 12 фото
18 ноября 2016, 13:42 / Общество
Педагог по художественной гимнастики и черлидингу из Екатеринбурга Ольга Возовикова заняла второе место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Она единственная представляла Свердловскую область. До первого места Ольге Возовиковой не хватило одной десятой балла.
Ольга Возовикова. Фото: Алексей Кунилов
Начинала Ольга Возовикова с занятий по аэробике в школьном кружке, когда ещё училась на третьем курсе Института физической культуры Уральского государственного педагогического университета. Позже стала и учителем физкультуры, но с дополнительным образованием не рассталась. Сейчас она преподает в Доме детского творчества Октябрьского района Екатеринбурга художественную гимнастику, а в лицее № 110 ведёт уроки физкультуры и внеурочные занятия по черлидингу. Занимается в основном с девочками, и они у неё — всех возрастов, начиная от двух-трёхлетних малышек, заканчивая старшеклассницами.
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