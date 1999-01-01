Патриарху Кириллу - 70 лет 11 фото

Сегодня отмечает 70-летний юбилей Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в миру Владимир Гундяев).

Он родился в Ленинграде, в семье главного механика завода имени Калина и учительницы немецкого языка. Вскоре отце был рукоположен в диакона.

В 1969 году Владимир Гундяев был пострижен в монахи с наречением имени Кирилл. Через семь лет стал епископом Выборгским, а в 1984 году возглавил Смоленскую и Калининградскую епархию. С 1989 по 2009 год возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата. 27 января 2009 года избран Патриархом Московским и Всея Руси.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встречает патриарха Кирилла в аэропорту Кольцово, 2013. Фото: orthodox-newspaper.ru

Дважды (в 2010 и 2013 годах) посещал с официальными визитами Свердловскую область.