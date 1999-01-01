Патриарху Кириллу - 70 лет 11 фото

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  • Отец Михаил Гундяев, сын Володя - будущий Святейший Патриарх Кирилл, игумения Пюхтицкого монастыря Ангелина (Афанасьева), дочь Лена, матушка Раиса. 1950-е ггОтец Михаил Гундяев, сын Володя - будущий Святейший Патриарх Кирилл, игумения Пюхтицкого монастыря Ангелина (Афанасьева), дочь Лена, матушка Раиса. 1950-е гг © www.patriarchia.ru
  • Будущий Патриарх Кирилл - иподиакон митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). 1960-е гг.Будущий Патриарх Кирилл - иподиакон митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). 1960-е гг. © www.patriarchia.ru
  • Владимир Гундяев. 1960-е Владимир Гундяев. 1960-е © www.patriarchia.ru
  • Архиепископ Кирилл совершает хиротонию. Смоленск. 1980-е гг.Архиепископ Кирилл совершает хиротонию. Смоленск. 1980-е гг. © www.patriarchia.ru
  • Хиротония архимандрита Кирилла во епископа Выборгского. 14 марта 1976 г.Хиротония архимандрита Кирилла во епископа Выборгского. 14 марта 1976 г. © www.patriarchia.ru
  • Святейший Патриарх Алексий II произносит приветственное слово по случаю 50-летия митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Ноябрь 1996 гСвятейший Патриарх Алексий II произносит приветственное слово по случаю 50-летия митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Ноябрь 1996 г © www.patriarchia.ru
  • Первый визит патриарха Кирилла на Средний Урал состоялся в 2010 годуПервый визит патриарха Кирилла на Средний Урал состоялся в 2010 году © orthodox-newspaper.ru
  • Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встречает патриарха Кирилла в аэропорту Кольцово, 2013 г.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встречает патриарха Кирилла в аэропорту Кольцово, 2013 г. © orthodox-newspaper.ru
  • В Екатеринбурге у Храма-на-Крови, 2013г.В Екатеринбурге у Храма-на-Крови, 2013г. © orthodox-newspaper.ru
  • Запись программы «Слово Пастыря». Москва. 20 октября 2015 г.Запись программы «Слово Пастыря». Москва. 20 октября 2015 г. © www.patriarchia.ru
  • Награждение митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла орденом «За заслуги перед Отечеством». Москва, Кремль. 11 апреля 2001 г.Награждение митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла орденом «За заслуги перед Отечеством». Москва, Кремль. 11 апреля 2001 г. © www.patriarchia.ru
  • Отец Михаил Гундяев, сын Володя - будущий Святейший Патриарх Кирилл, игумения Пюхтицкого монастыря Ангелина (Афанасьева), дочь Лена, матушка Раиса. 1950-е гг
  • Будущий Патриарх Кирилл - иподиакон митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). 1960-е гг.
  • Владимир Гундяев. 1960-е
  • Архиепископ Кирилл совершает хиротонию. Смоленск. 1980-е гг.
  • Хиротония архимандрита Кирилла во епископа Выборгского. 14 марта 1976 г.
  • Святейший Патриарх Алексий II произносит приветственное слово по случаю 50-летия митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Ноябрь 1996 г
  • Первый визит патриарха Кирилла на Средний Урал состоялся в 2010 году
  • Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встречает патриарха Кирилла в аэропорту Кольцово, 2013 г.
  • В Екатеринбурге у Храма-на-Крови, 2013г.
  • Запись программы «Слово Пастыря». Москва. 20 октября 2015 г.
  • Награждение митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла орденом «За заслуги перед Отечеством». Москва, Кремль. 11 апреля 2001 г.
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Патриарху Кириллу - 70 лет 11 фото

20 ноября 2016, 17:31 / Общество

Сегодня отмечает 70-летний юбилей Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в миру Владимир Гундяев).

Он родился в Ленинграде, в семье главного механика завода имени Калина и учительницы немецкого языка. Вскоре отце был рукоположен в диакона.

В 1969 году Владимир Гундяев был пострижен в монахи с наречением имени Кирилл. Через семь лет стал епископом Выборгским, а в 1984 году возглавил Смоленскую и Калининградскую епархию. С 1989 по 2009 год возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата. 27 января 2009 года избран Патриархом Московским и Всея Руси.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встречает патриарха Кирилла в аэропорту Кольцово, 2013. Фото: orthodox-newspaper.ru

Дважды (в 2010 и 2013 годах) посещал с официальными визитами Свердловскую область.

  • Отец Михаил Гундяев, сын Володя - будущий Святейший Патриарх Кирилл, игумения Пюхтицкого монастыря Ангелина (Афанасьева), дочь Лена, матушка Раиса. 1950-е гг
  • Будущий Патриарх Кирилл - иподиакон митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). 1960-е гг.
  • Владимир Гундяев. 1960-е
  • Архиепископ Кирилл совершает хиротонию. Смоленск. 1980-е гг.
  • Хиротония архимандрита Кирилла во епископа Выборгского. 14 марта 1976 г.
  • Святейший Патриарх Алексий II произносит приветственное слово по случаю 50-летия митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Ноябрь 1996 г
  • Первый визит патриарха Кирилла на Средний Урал состоялся в 2010 году
  • Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встречает патриарха Кирилла в аэропорту Кольцово, 2013 г.
  • В Екатеринбурге у Храма-на-Крови, 2013г.
  • Запись программы «Слово Пастыря». Москва. 20 октября 2015 г.
  • Награждение митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла орденом «За заслуги перед Отечеством». Москва, Кремль. 11 апреля 2001 г.
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