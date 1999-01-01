Пять лет назад в Екатеринбурге появился первый небоскрёб  11 фото

В 2011 году в столице Урала состоялось открытие 54-этажного небоскрёба «Высоцкий». Оно было приурочено к премьере фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Фото: Александр Зайцев

В этот день Екатеринбург посетил сын Владимира Семёновича — Никина Высоцкий. Стоили небоскрёб пять лет — с 2006 года. Общая площадь бизнес центра «Высоцкий» - 117 600 квадратных метров, а высота - почти 189 метров. А со смотровой площадки, которая находится на отметке 186 метров, открывается прекрасный вид на город.