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Пять лет назад в Екатеринбурге появился первый небоскрёб 11 фото
25 ноября 2016, 09:23 / Общество
В 2011 году в столице Урала состоялось открытие 54-этажного небоскрёба «Высоцкий». Оно было приурочено к премьере фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Фото: Александр Зайцев
В этот день Екатеринбург посетил сын Владимира Семёновича — Никина Высоцкий. Стоили небоскрёб пять лет — с 2006 года. Общая площадь бизнес центра «Высоцкий» - 117 600 квадратных метров, а высота - почти 189 метров. А со смотровой площадки, которая находится на отметке 186 метров, открывается прекрасный вид на город.
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