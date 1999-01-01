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  • «Высоцкий» имеет яркую подсветку, поэтому даже ночью виден из разных концов города«Высоцкий» имеет яркую подсветку, поэтому даже ночью виден из разных концов города © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • Наземная парковка у «Высоцкого» всего на 300 автомобилей, зато рядом расположен девятиэтажный подземный паркинг почти на 700 автомобилейНаземная парковка у «Высоцкого» всего на 300 автомобилей, зато рядом расположен девятиэтажный подземный паркинг почти на 700 автомобилей © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • Со смотровой площадки «Высоцкого» открывается прекрасный вид на городСо смотровой площадки «Высоцкого» открывается прекрасный вид на город © Александр Исаков
  • © Александр Зайцев
  • Екатеринбургский цирк Екатеринбургский цирк © Александр Зайцев
  • Вид на улицу Ленина и один из корпусов УрФУ Вид на улицу Ленина и один из корпусов УрФУ © Александр Зайцев
  • Ежегодно здесь проводится вертикальный забег — «Забег на небоскрёб»Ежегодно здесь проводится вертикальный забег — «Забег на небоскрёб» © Александр Исаков
  • Финиш «Забега на небоскрёб» - на 52-м этаже, где смотровая площадкаФиниш «Забега на небоскрёб» - на 52-м этаже, где смотровая площадка © Александр Исаков
  • «Высоцкий» имеет яркую подсветку, поэтому даже ночью виден из разных концов города
  • Наземная парковка у «Высоцкого» всего на 300 автомобилей, зато рядом расположен девятиэтажный подземный паркинг почти на 700 автомобилей
  • Со смотровой площадки «Высоцкого» открывается прекрасный вид на город
  • Екатеринбургский цирк
  • Вид на улицу Ленина и один из корпусов УрФУ
  • Ежегодно здесь проводится вертикальный забег — «Забег на небоскрёб»
  • Финиш «Забега на небоскрёб» - на 52-м этаже, где смотровая площадка
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Пять лет назад в Екатеринбурге появился первый небоскрёб  11 фото

25 ноября 2016, 09:23 / Общество

В 2011 году в столице Урала состоялось открытие 54-этажного небоскрёба «Высоцкий». Оно было приурочено к премьере фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Фото: Александр Зайцев

В этот день Екатеринбург посетил сын Владимира Семёновича — Никина Высоцкий. Стоили небоскрёб пять лет — с 2006 года. Общая площадь бизнес центра «Высоцкий» - 117 600 квадратных метров, а высота - почти 189 метров. А со смотровой площадки, которая находится на отметке 186 метров, открывается прекрасный вид на город.

  • «Высоцкий» имеет яркую подсветку, поэтому даже ночью виден из разных концов города
  • Наземная парковка у «Высоцкого» всего на 300 автомобилей, зато рядом расположен девятиэтажный подземный паркинг почти на 700 автомобилей
  • Со смотровой площадки «Высоцкого» открывается прекрасный вид на город
  • Екатеринбургский цирк
  • Вид на улицу Ленина и один из корпусов УрФУ
  • Ежегодно здесь проводится вертикальный забег — «Забег на небоскрёб»
  • Финиш «Забега на небоскрёб» - на 52-м этаже, где смотровая площадка
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