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В Екатеринбурге прошёл химический турнир для школьников 15 фото
28 ноября 2016, 11:51 / Общество
Областной химический турнир проводится в уральской столице третий год подряд с целью популяризации науки среди старшеклассников.
Фото: Алексей Кунилов
Нынче заявки на участие в турнире подали 80 школ - не только из Свердловской области, но и из Перми, Оренбурга и Кургана. Правда, смогли решить задачи только 20 из них, и среди них лишь одна команда была из соседней области - на очный этап состязания приехали курганские юные химики.
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