В Екатеринбурге прошёл химический турнир для школьников  15 фото

Областной химический турнир проводится в уральской столице третий год подряд с целью популяризации науки среди старшеклассников.

Фото: Алексей Кунилов

Нынче заявки на участие в турнире подали 80 школ - не только из Свердловской области, но и из Перми, Оренбурга и Кургана. Правда, смогли решить задачи только 20 из них, и среди них лишь одна команда была из соседней области - на очный этап состязания приехали курганские юные химики.