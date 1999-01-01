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  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
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В Екатеринбурге прошёл химический турнир для школьников  15 фото

28 ноября 2016, 11:51 / Общество

Областной химический турнир проводится в уральской столице третий год подряд с целью популяризации науки среди старшеклассников.

Фото: Алексей Кунилов

Нынче заявки на участие в турнире подали 80 школ - не только из Свердловской области, но и из Перми, Оренбурга и Кургана. Правда, смогли решить задачи только 20 из них, и среди них лишь одна команда была из соседней области - на очный этап состязания приехали курганские юные химики. 

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