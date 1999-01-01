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Химический турнир школьников в Екатеринбурге завершился научным шоу 15 фото
28 ноября 2016, 12:35 / Общество
Зрелищные опыты представили организаторы турнира - студенты, магистранты и молодые научные сотрудники УрФУ, изучающие химию.
Фото: Алексей Кунилов
- Главная цель турнира - популяризация химии, - объяснил "ОГ" ассистент кафедры физико-химическим методов аналитики Физико-технического института Уральского федерального университета Вячеслав Карпов. - Заинтересовать современных школьников наукой не так-то просто, а демонстрация химических опытов позволяет это сделать очень эффективно.
Организаторы турнира по химии, который завершился в выходные дни в УрФУ, отмечают, что в последние годы заметно увеличение интереса к изучению химии. С каждым годом они получают всё больше заявок на участие в турнире. Так, в этом году принять в нём участи пожелали 80 команд - втрое больше, чем год назад.
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