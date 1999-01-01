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Массовые пожары в детских садах Екатеринбурга 9 фото

29 ноября 2016, 10:35 / Общество

В Екатеринбурге горят детсады по всей восточной части города: во Втузгородке, на Уралмаше, Эльмаше, ЖБИ, в Пионерском и Парковом районах.  По данным ГУ МЧС России по Свердловской области - 18 случаев за месяц.

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