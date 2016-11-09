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Сокол-балобан из села Балтым 14 фото
30 ноября 2016, 09:19 / Общество
Владимир Крашенинников из села Балтым вырастил охотничьего сокола-балобана по кличке Вар.
Фото: Александр Исаков
Подробнее в материале «Ястреб – для желудка, сокол – для души»
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