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  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
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Сокол-балобан из села Балтым 14 фото

30 ноября 2016, 09:19 / Общество

Владимир Крашенинников из села Балтым вырастил охотничьего сокола-балобана по кличке Вар.

Фото: Александр Исаков

Подробнее в материале «Ястреб – для желудка, сокол – для души»

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