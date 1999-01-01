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Чемпионат Екатеринбурга по интеллектуальным играм 15 фото
30 ноября 2016, 12:42 / Общество
Во вторник вечером, 29 ноября, в столице Урала прошёл первый чемпионат Екатеринбурга по интеллектуальным играм.
Фото: Александр Зайцев
Вопросы свердловчанам задавал один из самых титулованных игроков телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв. Первыми чемпионами Екатеринбурга стала команда «Афродита».
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