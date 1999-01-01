Чемпионат Екатеринбурга по интеллектуальным играм 15 фото

В состязании приняли участие около 50 команд по пять-шесть человек © Александр Зайцев

Среди участников - представители сфер образования, отдыха и развлечений, журналисты, предприниматели, ТОП-менеджеры компаний © Александр Зайцев

Участникам предстояло ответить на 36 вопросов - по 12 в каждом раунде © Александр Зайцев

На обдумывание каждого вопроса отводилась минута © Александр Зайцев

В итоге первыми чемпионами Екатеринбурга стала команда "Афродита" © Александр Зайцев

В качестве ведущего на шоу пригласили трёхкратного обладателя Хрустальной совы Максима Поташёва © Александр Зайцев

Некоторые из участников - уже опытные игроки в подобные интеллектуальные игры © Александр Зайцев

Другие признавались, что "зашли погреться" и просто приятно провести время с коллегами © Александр Зайцев

Поначалу вопросы показалась участникам простыми, ответы на них были готовы ещё до истечение отведённой минуты © Александр Зайцев

Во втором и третьем раунде уровень сложности в игре возрос © Александр Зайцев

Интеллектуальные игры уже несколько лет регулярно проводятся в Екатеринбурге под разными названиями: "Игры разума", "60 секунд", "Мозгобойня", "Где логика?" © Александр Зайцев

Многие интеллектуальные игры построены по принципу телешоу "Что? Где? Когда?", которое появилось в СССР в 1975 году © Александр Зайцев

Для участия в таких играх не требуется особой подготовки © Александр Зайцев

Участники отмечали, что важнее всего - умение взаимодействовать в команде и дополнять друг друга © Александр Зайцев