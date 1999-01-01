Чемпионат Екатеринбурга по интеллектуальным играм 15 фото

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  • В состязании приняли участие около 50 команд по пять-шесть человекВ состязании приняли участие около 50 команд по пять-шесть человек © Александр Зайцев
  • Среди участников - представители сфер образования, отдыха и развлечений, журналисты, предприниматели, ТОП-менеджеры компанийСреди участников - представители сфер образования, отдыха и развлечений, журналисты, предприниматели, ТОП-менеджеры компаний © Александр Зайцев
  • Участникам предстояло ответить на 36 вопросов - по 12 в каждом раундеУчастникам предстояло ответить на 36 вопросов - по 12 в каждом раунде © Александр Зайцев
  • На обдумывание каждого вопроса отводилась минутаНа обдумывание каждого вопроса отводилась минута © Александр Зайцев
  • В итоге первыми чемпионами Екатеринбурга стала команда "Афродита"В итоге первыми чемпионами Екатеринбурга стала команда "Афродита" © Александр Зайцев
  • В качестве ведущего на шоу пригласили трёхкратного обладателя Хрустальной совы Максима ПоташёваВ качестве ведущего на шоу пригласили трёхкратного обладателя Хрустальной совы Максима Поташёва © Александр Зайцев
  • Некоторые из участников - уже опытные игроки в подобные интеллектуальные игрыНекоторые из участников - уже опытные игроки в подобные интеллектуальные игры © Александр Зайцев
  • Другие признавались, что "зашли погреться" и просто приятно провести время с коллегамиДругие признавались, что "зашли погреться" и просто приятно провести время с коллегами © Александр Зайцев
  • Поначалу вопросы показалась участникам простыми, ответы на них были готовы ещё до истечение отведённой минутыПоначалу вопросы показалась участникам простыми, ответы на них были готовы ещё до истечение отведённой минуты © Александр Зайцев
  • Во втором и третьем раунде уровень сложности в игре возросВо втором и третьем раунде уровень сложности в игре возрос © Александр Зайцев
  • Интеллектуальные игры уже несколько лет регулярно проводятся в Екатеринбурге под разными названиями: "Игры разума", "60 секунд", "Мозгобойня", "Где логика?"Интеллектуальные игры уже несколько лет регулярно проводятся в Екатеринбурге под разными названиями: "Игры разума", "60 секунд", "Мозгобойня", "Где логика?" © Александр Зайцев
  • Многие интеллектуальные игры построены по принципу телешоу "Что? Где? Когда?", которое появилось в СССР в 1975 годуМногие интеллектуальные игры построены по принципу телешоу "Что? Где? Когда?", которое появилось в СССР в 1975 году © Александр Зайцев
  • Для участия в таких играх не требуется особой подготовкиДля участия в таких играх не требуется особой подготовки © Александр Зайцев
  • Участники отмечали, что важнее всего - умение взаимодействовать в команде и дополнять друг другаУчастники отмечали, что важнее всего - умение взаимодействовать в команде и дополнять друг друга © Александр Зайцев
  • Большое значение имеют широкий кругозор и способность креативно мыслить Большое значение имеют широкий кругозор и способность креативно мыслить © Александр Зайцев
  • В состязании приняли участие около 50 команд по пять-шесть человек
  • Среди участников - представители сфер образования, отдыха и развлечений, журналисты, предприниматели, ТОП-менеджеры компаний
  • Участникам предстояло ответить на 36 вопросов - по 12 в каждом раунде
  • На обдумывание каждого вопроса отводилась минута
  • В итоге первыми чемпионами Екатеринбурга стала команда "Афродита"
  • В качестве ведущего на шоу пригласили трёхкратного обладателя Хрустальной совы Максима Поташёва
  • Некоторые из участников - уже опытные игроки в подобные интеллектуальные игры
  • Другие признавались, что "зашли погреться" и просто приятно провести время с коллегами
  • Поначалу вопросы показалась участникам простыми, ответы на них были готовы ещё до истечение отведённой минуты
  • Во втором и третьем раунде уровень сложности в игре возрос
  • Интеллектуальные игры уже несколько лет регулярно проводятся в Екатеринбурге под разными названиями: "Игры разума", "60 секунд", "Мозгобойня", "Где логика?"
  • Многие интеллектуальные игры построены по принципу телешоу "Что? Где? Когда?", которое появилось в СССР в 1975 году
  • Для участия в таких играх не требуется особой подготовки
  • Участники отмечали, что важнее всего - умение взаимодействовать в команде и дополнять друг друга
  • Большое значение имеют широкий кругозор и способность креативно мыслить
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Чемпионат Екатеринбурга по интеллектуальным играм 15 фото

30 ноября 2016, 12:42 / Общество

Во вторник вечером, 29 ноября, в столице Урала прошёл первый чемпионат Екатеринбурга по интеллектуальным играм.

Фото: Александр Зайцев

Вопросы свердловчанам задавал один из самых титулованных игроков телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв. Первыми чемпионами Екатеринбурга стала команда «Афродита».

  • В состязании приняли участие около 50 команд по пять-шесть человек
  • Среди участников - представители сфер образования, отдыха и развлечений, журналисты, предприниматели, ТОП-менеджеры компаний
  • Участникам предстояло ответить на 36 вопросов - по 12 в каждом раунде
  • На обдумывание каждого вопроса отводилась минута
  • В итоге первыми чемпионами Екатеринбурга стала команда "Афродита"
  • В качестве ведущего на шоу пригласили трёхкратного обладателя Хрустальной совы Максима Поташёва
  • Некоторые из участников - уже опытные игроки в подобные интеллектуальные игры
  • Другие признавались, что "зашли погреться" и просто приятно провести время с коллегами
  • Поначалу вопросы показалась участникам простыми, ответы на них были готовы ещё до истечение отведённой минуты
  • Во втором и третьем раунде уровень сложности в игре возрос
  • Интеллектуальные игры уже несколько лет регулярно проводятся в Екатеринбурге под разными названиями: "Игры разума", "60 секунд", "Мозгобойня", "Где логика?"
  • Многие интеллектуальные игры построены по принципу телешоу "Что? Где? Когда?", которое появилось в СССР в 1975 году
  • Для участия в таких играх не требуется особой подготовки
  • Участники отмечали, что важнее всего - умение взаимодействовать в команде и дополнять друг друга
  • Большое значение имеют широкий кругозор и способность креативно мыслить
Поделиться ссылкой

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