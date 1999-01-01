Энергетики сняли с проводов ЛЭП квадрокоптер, который едва не оставил Екатеринбург без света и воды 23 фото

Фото: Павел Ворожцов

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» провели показательное снятие с проводов линии электропередачи квадрокоптера, зацепившегося за грозотрос.

Грозотрос отцепили от линии, опустили на землю, а после освобождения беспилотника - смонтировали снова.

Напомним, житель Екатеринбурга пилотировал квадрокоптер прямо под ЛЭП, которая обеспечивает электроснабжение пяти электроподстанций, от которых запитаны жители Юго-западного района – более 150 тысяч, а также городские объекты «Водоканала».