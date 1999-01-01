Автор
Энергетики сняли с проводов ЛЭП квадрокоптер, который едва не оставил Екатеринбург без света и воды 23 фото
2 декабря 2016, 15:52 / Общество
Фото: Павел Ворожцов
Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» провели показательное снятие с проводов линии электропередачи квадрокоптера, зацепившегося за грозотрос.
Грозотрос отцепили от линии, опустили на землю, а после освобождения беспилотника - смонтировали снова.
Напомним, житель Екатеринбурга пилотировал квадрокоптер прямо под ЛЭП, которая обеспечивает электроснабжение пяти электроподстанций, от которых запитаны жители Юго-западного района – более 150 тысяч, а также городские объекты «Водоканала».
Новое в рубрике Общество
17 минут назад
Отходы региона сосредоточены в 16 городах
Мы продолжаем рассказывать о том, как за 12 месяцев изменилось качество окружающей среды в Свердловской области, опираясь на данные государственных экологических докладов за 2014 и 2015 годы (начало в «ОГ» от 26 и 30 ноября).
24 минуты назад
VII Уральский медиафорум независимых региональных и местных СМИ
В рамках VII Уральского медиафорума независимых региональных и местных СМИ губернатор Евгений Куйвашев вручил награды представителям уральских СМИ.
час назад
Энергетики сняли с проводов ЛЭП квадрокоптер, который едва не оставил Екатеринбург без света и воды
Грозотрос отцепили от линии, опустили на землю, а после освобождения беспилотника - смонтировали снова.