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VII Уральский медиафорум независимых региональных и местных СМИ 16 фото
2 декабря 2016, 17:15 / Общество
В рамках VII Уральского медиафорума независимых региональных и местных СМИ губернатор Евгений Куйвашев вручил награды представителям уральских СМИ.
В частности, благодарственным письмом за третье место на VI Всероссийском конкурсе региональных СМИ "Панацея" в номинации "Здоровье в твоих руках" отмечена редактор полосы "Общество" "Областной газеты" Анна Осипова.
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