VII Уральский медиафорум независимых региональных и местных СМИ 16 фото

В рамках VII Уральского медиафорума независимых региональных и местных СМИ губернатор Евгений Куйвашев вручил награды представителям уральских СМИ.

В частности, благодарственным письмом за третье место на VI Всероссийском конкурсе региональных СМИ "Панацея" в номинации "Здоровье в твоих руках" отмечена редактор полосы "Общество" "Областной газеты" Анна Осипова.