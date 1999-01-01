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  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
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VII Уральский медиафорум независимых региональных и местных СМИ 16 фото

2 декабря 2016, 17:15 / Общество

В рамках VII Уральского медиафорума независимых региональных и местных СМИ губернатор Евгений Куйвашев вручил награды представителям уральских СМИ.

В частности, благодарственным письмом за третье место на VI Всероссийском конкурсе региональных СМИ "Панацея" в номинации "Здоровье в твоих руках" отмечена редактор полосы "Общество" "Областной газеты" Анна Осипова.

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