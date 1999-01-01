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Екатеринбург посетил всероссийский Дед Мороз 9 фото

4 декабря 2016, 12:56 / Общество

Помимо пресс-конференции и участия в предновогоднем празднике в парке имени Маяковского в Екатеринбурге, Дед Мороз заедет с подарками в несколько детских домов, в гематологическое отделение ОДКБ № 1, а также к нескольким детям, чьи письма ему показались самыми искренними, а желания – добрыми.

- Подарки просят разные, часто новинки техники, игрушки: машинки, героев мультиков, иногда просят совета, например, девушки молодые хотят, чтобы я подсказал, как найти жениха, - рассказал Дед Мороз сегодня на пресс-конференции, которая прошла в Доме журналистов. – Но больше всего радует, когда просят не за себя, а за других, чтобы родные были здоровыми, мир был.

Дед Мороз признался, что у него есть принцип – никогда не дарить игрушечное оружие, чтобы дети не привыкали стрелять друг в друга даже понарошку. А на вопрос девятилетней Рады Кульчицкой о том, все ли желания исполняет Дед Мороз, он честно ответил, что не все, а только самые заветные.

Поприветствовать своего коллегу приехал и Мороз-Урал. Он подарил российскому Деду Морозу расписной поднос из Нижнего Тагила (смотри видео). А Нина Журавлёва, заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области, сказала, что именно в визита главного дедушки страны начинается череда праздничных новогодних мероприятий в регионе.

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