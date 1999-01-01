Порошинская школа закупила оборудование на сумму 3,3 миллиона рублей 10 фото

Средняя общеобразовательная школа в посёлке Порошино в Камышловском районе получила субсидию от областного и муниципального бюджетов в рамках проекта «Уральская инженерная школа». На сумму 3,3 миллиона рублей в кабинеты химии, физики, биологии и технологии были закуплены: цифровые лаборатории, кибернетические и электронные конструкторы, система «Умный дом», цифровой микроскоп, биологические микролаборатории, лабораторные комплексы по химии, фрезерный станок с числовым программным управлением, станки для производственного обучения (ленточный, шлифовальный и сверлильный), а также 3D-принтер.

Работая с микролабораториями, имеющими более 20 различных микропрепаратов, и новыми разборными макетами органов человеческого тела, школьники чувствуют себя настоящими исследователями. Фото: Павел Ворожцов

Обучаться на этом оборудовании будут не только ученики порошинской школы, но и ребята из других 12 школ Камышловского района. Для этого составят специальный план посещений.

Подробнее: В Порошино заработала «лаборатория Эйнштейна»