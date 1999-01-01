Порошинская школа закупила оборудование на сумму 3,3 миллиона рублей 10 фото

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  • Порошинская школа самая крупная в Камышловском районе. В ней учится около 700 детей.Порошинская школа самая крупная в Камышловском районе. В ней учится около 700 детей. © Павел Ворожцов
  • Настраивать систему «Умный дом» и следить за её состоянием школьники смогут даже через телефон.Настраивать систему «Умный дом» и следить за её состоянием школьники смогут даже через телефон. © Павел Ворожцов
  • Конструктор для изучения основ электротехники и электроники прост в использовании — не надо скручивать провода, есть специальные заклёпки, с помощью которых соединяются детали.Конструктор для изучения основ электротехники и электроники прост в использовании — не надо скручивать провода, есть специальные заклёпки, с помощью которых соединяются детали. © Павел Ворожцов
  • Работая с микролабораториями, имеющими более 20 различных микропрепаратов, и новыми разборными макетами органов человеческого тела, школьники чувствуют себя настоящими исследователями.Работая с микролабораториями, имеющими более 20 различных микропрепаратов, и новыми разборными макетами органов человеческого тела, школьники чувствуют себя настоящими исследователями. © Павел Ворожцов
  • Елена Колмогорова, директор Порошинской школы, считает, что новое оборудование поможет повысить интерес школьников к науке.Елена Колмогорова, директор Порошинской школы, считает, что новое оборудование поможет повысить интерес школьников к науке. © Павел Ворожцов
  • Благодаря появлению роботов-конструкторов школьники увлеклись и робототехникой, теперь они мечтают поучаствовать в соревнованиях. Благодаря появлению роботов-конструкторов школьники увлеклись и робототехникой, теперь они мечтают поучаствовать в соревнованиях. © Павел Ворожцов
  • Восьмиклассник Ванис Гаптулханов на новых станках уже начал делать родителям подарок на Новый год — «Чайный домик», где будут отделения для пакетиков, для рассыпного чая и для сахара.Восьмиклассник Ванис Гаптулханов на новых станках уже начал делать родителям подарок на Новый год — «Чайный домик», где будут отделения для пакетиков, для рассыпного чая и для сахара. © Павел Ворожцов
  • Пока мальчики осваивают конструкторы, девочки обсуждают, какую фигуру напечатать на новеньком 3D-принтере.Пока мальчики осваивают конструкторы, девочки обсуждают, какую фигуру напечатать на новеньком 3D-принтере. © Павел Ворожцов
  • По словам директора Порошинской школы, в кабинете физики ученики 11-х классов сидят до позднего вечера — так увлечены знакомством с новым оборудованием.По словам директора Порошинской школы, в кабинете физики ученики 11-х классов сидят до позднего вечера — так увлечены знакомством с новым оборудованием. © Павел Ворожцов
  • Доступ к новому оборудованию смогут иметь не только ученики Порошинской школы, уже есть договоренность, что ребята из других 12 школ Камышловского района будут приезжать сюда для выполнения лабораторных работ по физике, химии, биологии.Доступ к новому оборудованию смогут иметь не только ученики Порошинской школы, уже есть договоренность, что ребята из других 12 школ Камышловского района будут приезжать сюда для выполнения лабораторных работ по физике, химии, биологии. © Павел Ворожцов
  • Порошинская школа самая крупная в Камышловском районе. В ней учится около 700 детей.
  • Настраивать систему «Умный дом» и следить за её состоянием школьники смогут даже через телефон.
  • Конструктор для изучения основ электротехники и электроники прост в использовании — не надо скручивать провода, есть специальные заклёпки, с помощью которых соединяются детали.
  • Работая с микролабораториями, имеющими более 20 различных микропрепаратов, и новыми разборными макетами органов человеческого тела, школьники чувствуют себя настоящими исследователями.
  • Елена Колмогорова, директор Порошинской школы, считает, что новое оборудование поможет повысить интерес школьников к науке.
  • Благодаря появлению роботов-конструкторов школьники увлеклись и робототехникой, теперь они мечтают поучаствовать в соревнованиях.
  • Восьмиклассник Ванис Гаптулханов на новых станках уже начал делать родителям подарок на Новый год — «Чайный домик», где будут отделения для пакетиков, для рассыпного чая и для сахара.
  • Пока мальчики осваивают конструкторы, девочки обсуждают, какую фигуру напечатать на новеньком 3D-принтере.
  • По словам директора Порошинской школы, в кабинете физики ученики 11-х классов сидят до позднего вечера — так увлечены знакомством с новым оборудованием.
  • Доступ к новому оборудованию смогут иметь не только ученики Порошинской школы, уже есть договоренность, что ребята из других 12 школ Камышловского района будут приезжать сюда для выполнения лабораторных работ по физике, химии, биологии.
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Порошинская школа закупила оборудование на сумму 3,3 миллиона рублей 10 фото

7 декабря 2016, 11:10 / Общество

Средняя общеобразовательная школа в посёлке Порошино в Камышловском районе получила субсидию от областного и муниципального бюджетов в рамках проекта «Уральская инженерная школа». На сумму 3,3 миллиона рублей в кабинеты химии, физики, биологии и технологии были закуплены: цифровые лаборатории, кибернетические и электронные конструкторы, система «Умный дом», цифровой микроскоп, биологические микролаборатории, лабораторные комплексы по химии, фрезерный станок с числовым программным управлением, станки для производственного обучения (ленточный, шлифовальный и сверлильный), а также 3D-принтер.

Работая с микролабораториями, имеющими более 20 различных микропрепаратов, и новыми разборными макетами органов человеческого тела, школьники чувствуют себя настоящими исследователями. Фото: Павел Ворожцов

Обучаться на этом оборудовании будут не только ученики порошинской школы, но и ребята из других 12 школ Камышловского района. Для этого составят специальный план посещений.

Подробнее: В Порошино заработала «лаборатория Эйнштейна»

  • Порошинская школа самая крупная в Камышловском районе. В ней учится около 700 детей.
  • Настраивать систему «Умный дом» и следить за её состоянием школьники смогут даже через телефон.
  • Конструктор для изучения основ электротехники и электроники прост в использовании — не надо скручивать провода, есть специальные заклёпки, с помощью которых соединяются детали.
  • Работая с микролабораториями, имеющими более 20 различных микропрепаратов, и новыми разборными макетами органов человеческого тела, школьники чувствуют себя настоящими исследователями.
  • Елена Колмогорова, директор Порошинской школы, считает, что новое оборудование поможет повысить интерес школьников к науке.
  • Благодаря появлению роботов-конструкторов школьники увлеклись и робототехникой, теперь они мечтают поучаствовать в соревнованиях.
  • Восьмиклассник Ванис Гаптулханов на новых станках уже начал делать родителям подарок на Новый год — «Чайный домик», где будут отделения для пакетиков, для рассыпного чая и для сахара.
  • Пока мальчики осваивают конструкторы, девочки обсуждают, какую фигуру напечатать на новеньком 3D-принтере.
  • По словам директора Порошинской школы, в кабинете физики ученики 11-х классов сидят до позднего вечера — так увлечены знакомством с новым оборудованием.
  • Доступ к новому оборудованию смогут иметь не только ученики Порошинской школы, уже есть договоренность, что ребята из других 12 школ Камышловского района будут приезжать сюда для выполнения лабораторных работ по физике, химии, биологии.
Поделиться ссылкой

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