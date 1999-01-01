В день Святой Екатерины в Екатеринбурге прошёл крестный ход 15 фото

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  • Участники крестного хода начали собираться у Свято-Троицкого кафедрального собора с самого утраУчастники крестного хода начали собираться у Свято-Троицкого кафедрального собора с самого утра © Александр Зайцев
  • Среди участников были как простые горожане, так и представители общественных и благотворительных организацийСреди участников были как простые горожане, так и представители общественных и благотворительных организаций © Александр Зайцев
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  • Шествие стартовало от Свято-Троицкого собора в 11 часов 15 минут, во главе колонны священники несли иконой великомученицы Екатерины с частицами ее мощейШествие стартовало от Свято-Троицкого собора в 11 часов 15 минут, во главе колонны священники несли иконой великомученицы Екатерины с частицами ее мощей © Александр Зайцев
  • Движение по улицам Розы Люксембург - Куйбышева – Гоголя – Пушкина – площадь Труда – Толмачёва – Царская было ограничено до 12:30Движение по улицам Розы Люксембург - Куйбышева – Гоголя – Пушкина – площадь Труда – Толмачёва – Царская было ограничено до 12:30 © Александр Зайцев
  • Помимо иконы покровительницы Екатеринбурга во главе крестного хода пронесли ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Крымского, которые недавно были доставлены на Урал из Симферополя. До 11 декабря ковчег будет находиться в Храме-на-КровиПомимо иконы покровительницы Екатеринбурга во главе крестного хода пронесли ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Крымского, которые недавно были доставлены на Урал из Симферополя. До 11 декабря ковчег будет находиться в Храме-на-Крови © Александр Зайцев
  • Этот образ Святой Екатерины был написан афонскими монахами, освящён у гробницы Пресвятой Богородицы и в храме Гроба Господня в ИерусалимеЭтот образ Святой Екатерины был написан афонскими монахами, освящён у гробницы Пресвятой Богородицы и в храме Гроба Господня в Иерусалиме © Александр Зайцев
  • Участие в праздничной литургии и крестном ходе приняли восемь архипастырями Русской Православной Церкви, в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский ЕвгенийУчастие в праздничной литургии и крестном ходе приняли восемь архипастырями Русской Православной Церкви, в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений © Александр Зайцев
  • По данным екатеринбургской епархии, участие в крестном ходе приняли несколько тысяч человекПо данным екатеринбургской епархии, участие в крестном ходе приняли несколько тысяч человек © Александр Зайцев
  • В начале колонны паломников двигалась передвижная звонница Уральского колокольного центра под руководством главного звонаря епархии протодиакона Димитрия БажановаВ начале колонны паломников двигалась передвижная звонница Уральского колокольного центра под руководством главного звонаря епархии протодиакона Димитрия Бажанова © Александр Зайцев
  • Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский КириллМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл © Александр Зайцев
  • Среди паломников, принявших участие в крестном ходе, было немало молодёжиСреди паломников, принявших участие в крестном ходе, было немало молодёжи © Александр Зайцев
  • Самые юные участники шествия ещё даже не научились самостоятельно ходитьСамые юные участники шествия ещё даже не научились самостоятельно ходить © Александр Зайцев
  • Некоторые пришли на крестный ход со своими иконами и вовсе не обязательно на них была изображена Святая ЕкатеринаНекоторые пришли на крестный ход со своими иконами и вовсе не обязательно на них была изображена Святая Екатерина © Александр Зайцев
  • Завершилось шествие в Храме-на-КровиЗавершилось шествие в Храме-на-Крови © Александр Зайцев
  • Участники крестного хода начали собираться у Свято-Троицкого кафедрального собора с самого утра
  • Среди участников были как простые горожане, так и представители общественных и благотворительных организаций
  • Для юных служителей церкви крестный ход стал очень ответственным мероприятием
  • Шествие стартовало от Свято-Троицкого собора в 11 часов 15 минут, во главе колонны священники несли иконой великомученицы Екатерины с частицами ее мощей
  • Движение по улицам Розы Люксембург - Куйбышева – Гоголя – Пушкина – площадь Труда – Толмачёва – Царская было ограничено до 12:30
  • Помимо иконы покровительницы Екатеринбурга во главе крестного хода пронесли ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Крымского, которые недавно были доставлены на Урал из Симферополя. До 11 декабря ковчег будет находиться в Храме-на-Крови
  • Этот образ Святой Екатерины был написан афонскими монахами, освящён у гробницы Пресвятой Богородицы и в храме Гроба Господня в Иерусалиме
  • Участие в праздничной литургии и крестном ходе приняли восемь архипастырями Русской Православной Церкви, в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений
  • По данным екатеринбургской епархии, участие в крестном ходе приняли несколько тысяч человек
  • В начале колонны паломников двигалась передвижная звонница Уральского колокольного центра под руководством главного звонаря епархии протодиакона Димитрия Бажанова
  • Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
  • Среди паломников, принявших участие в крестном ходе, было немало молодёжи
  • Самые юные участники шествия ещё даже не научились самостоятельно ходить
  • Некоторые пришли на крестный ход со своими иконами и вовсе не обязательно на них была изображена Святая Екатерина
  • Завершилось шествие в Храме-на-Крови
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В день Святой Екатерины в Екатеринбурге прошёл крестный ход 15 фото

7 декабря 2016, 18:04 / Общество

В среду, 7 декабря, в Екатеринбурге состоялся крестный ход в память о покровительнице города — святой великомученице Екатерине. Несмотря на будний день, в шествии, по данным Екатеринбургской епархии, приняли участие несколько тысяч человек.

 Помимо иконы покровительницы Екатеринбурга во главе крестного хода пронесли великую святыню – ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Крымского, которые недавно были доставлены на Урал из Свято-Троицкого монастыря Симферополя. До 11 декабря ковчег будет находиться в Храме-на-Крови. Фото: Александр Зайцев

Крестный ход по традиции сопровождал колокольный звон — в начале колонны двигалась передвижная звонница под руководством главного звонаря епархии протодиакона Димитрия Бажанова.

  • Участники крестного хода начали собираться у Свято-Троицкого кафедрального собора с самого утра
  • Среди участников были как простые горожане, так и представители общественных и благотворительных организаций
  • Для юных служителей церкви крестный ход стал очень ответственным мероприятием
  • Шествие стартовало от Свято-Троицкого собора в 11 часов 15 минут, во главе колонны священники несли иконой великомученицы Екатерины с частицами ее мощей
  • Движение по улицам Розы Люксембург - Куйбышева – Гоголя – Пушкина – площадь Труда – Толмачёва – Царская было ограничено до 12:30
  • Помимо иконы покровительницы Екатеринбурга во главе крестного хода пронесли ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Крымского, которые недавно были доставлены на Урал из Симферополя. До 11 декабря ковчег будет находиться в Храме-на-Крови
  • Этот образ Святой Екатерины был написан афонскими монахами, освящён у гробницы Пресвятой Богородицы и в храме Гроба Господня в Иерусалиме
  • Участие в праздничной литургии и крестном ходе приняли восемь архипастырями Русской Православной Церкви, в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений
  • По данным екатеринбургской епархии, участие в крестном ходе приняли несколько тысяч человек
  • В начале колонны паломников двигалась передвижная звонница Уральского колокольного центра под руководством главного звонаря епархии протодиакона Димитрия Бажанова
  • Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
  • Среди паломников, принявших участие в крестном ходе, было немало молодёжи
  • Самые юные участники шествия ещё даже не научились самостоятельно ходить
  • Некоторые пришли на крестный ход со своими иконами и вовсе не обязательно на них была изображена Святая Екатерина
  • Завершилось шествие в Храме-на-Крови
Поделиться ссылкой

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