В день Святой Екатерины в Екатеринбурге прошёл крестный ход 15 фото

В среду, 7 декабря, в Екатеринбурге состоялся крестный ход в память о покровительнице города — святой великомученице Екатерине. Несмотря на будний день, в шествии, по данным Екатеринбургской епархии, приняли участие несколько тысяч человек.

Помимо иконы покровительницы Екатеринбурга во главе крестного хода пронесли великую святыню – ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Крымского, которые недавно были доставлены на Урал из Свято-Троицкого монастыря Симферополя. До 11 декабря ковчег будет находиться в Храме-на-Крови. Фото: Александр Зайцев

Крестный ход по традиции сопровождал колокольный звон — в начале колонны двигалась передвижная звонница под руководством главного звонаря епархии протодиакона Димитрия Бажанова.