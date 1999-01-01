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В день Святой Екатерины в Екатеринбурге прошёл крестный ход 15 фото
7 декабря 2016, 18:04 / Общество
В среду, 7 декабря, в Екатеринбурге состоялся крестный ход в память о покровительнице города — святой великомученице Екатерине. Несмотря на будний день, в шествии, по данным Екатеринбургской епархии, приняли участие несколько тысяч человек.
Помимо иконы покровительницы Екатеринбурга во главе крестного хода пронесли великую святыню – ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Крымского, которые недавно были доставлены на Урал из Свято-Троицкого монастыря Симферополя. До 11 декабря ковчег будет находиться в Храме-на-Крови. Фото: Александр Зайцев
Крестный ход по традиции сопровождал колокольный звон — в начале колонны двигалась передвижная звонница под руководством главного звонаря епархии протодиакона Димитрия Бажанова.
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