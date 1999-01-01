«Юность комсомольская моя» отмечает 45-летин 8 фото

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  • Афиша первого отборочного тура конкурса «Юность комсомольская моя», прошедшего в Североуральске 11 и 12 декабря 1971 годаАфиша первого отборочного тура конкурса «Юность комсомольская моя», прошедшего в Североуральске 11 и 12 декабря 1971 года
  • Афиша первого финала конкурса «Юность комсомольская моя», который состоялся в Нижнем Тагиле 25 апреля 1972 годаАфиша первого финала конкурса «Юность комсомольская моя», который состоялся в Нижнем Тагиле 25 апреля 1972 года
  • Жизнь Виктора Басаргина (на фото в центре), нынешнего губернатора Пермского края, долго была связана с конкурсом «Юность комсомольская моя» - сначала вокалист в ВИА «Краски», потом организатор конкурса, член жюри и председатель организационного комитетаЖизнь Виктора Басаргина (на фото в центре), нынешнего губернатора Пермского края, долго была связана с конкурсом «Юность комсомольская моя» - сначала вокалист в ВИА «Краски», потом организатор конкурса, член жюри и председатель организационного комитета
  • Валерий Топорков поёт «Но пасаран» композитора Вадима Бибергана. Во время выступления молодому исполнителю в глаз залетела мушка — и по щеке потекла слезаВалерий Топорков поёт «Но пасаран» композитора Вадима Бибергана. Во время выступления молодому исполнителю в глаз залетела мушка — и по щеке потекла слеза
  • Валентин Василевский и Наталья Елисеева — ведущие телевизионного конкурса «Юность комсомольская моя»Валентин Василевский и Наталья Елисеева — ведущие телевизионного конкурса «Юность комсомольская моя»
  • Герман Беленький (слева) и ведущие Наталья Елисеева и Валентин Василевский обсуждают рабочие моментыГерман Беленький (слева) и ведущие Наталья Елисеева и Валентин Василевский обсуждают рабочие моменты
  • Поэт-песенник Николай Добронравов (слева) вместе с композитором Александрой Пахмутовой - частые гости и члены жюри конкурса «Песня не знает границ», который стал продолжением «Юности...»Поэт-песенник Николай Добронравов (слева) вместе с композитором Александрой Пахмутовой - частые гости и члены жюри конкурса «Песня не знает границ», который стал продолжением «Юности...»
  • Германа Беленького, автора и режиссёра конкурса «Юность комсомольская моя», называют первым свердловским музыкальным продюсеромГермана Беленького, автора и режиссёра конкурса «Юность комсомольская моя», называют первым свердловским музыкальным продюсером © Александр Зайцев
  • Афиша первого отборочного тура конкурса «Юность комсомольская моя», прошедшего в Североуральске 11 и 12 декабря 1971 года
  • Афиша первого финала конкурса «Юность комсомольская моя», который состоялся в Нижнем Тагиле 25 апреля 1972 года
  • Жизнь Виктора Басаргина (на фото в центре), нынешнего губернатора Пермского края, долго была связана с конкурсом «Юность комсомольская моя» - сначала вокалист в ВИА «Краски», потом организатор конкурса, член жюри и председатель организационного комитета
  • Валерий Топорков поёт «Но пасаран» композитора Вадима Бибергана. Во время выступления молодому исполнителю в глаз залетела мушка — и по щеке потекла слеза
  • Валентин Василевский и Наталья Елисеева — ведущие телевизионного конкурса «Юность комсомольская моя»
  • Герман Беленький (слева) и ведущие Наталья Елисеева и Валентин Василевский обсуждают рабочие моменты
  • Поэт-песенник Николай Добронравов (слева) вместе с композитором Александрой Пахмутовой - частые гости и члены жюри конкурса «Песня не знает границ», который стал продолжением «Юности...»
  • Германа Беленького, автора и режиссёра конкурса «Юность комсомольская моя», называют первым свердловским музыкальным продюсером
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«Юность комсомольская моя» отмечает 45-летин 8 фото

12 декабря 2016, 17:29 / Общество

Исполнилось 45 лет с первого концерта областного молодёжного телевизионного конкурса песни «Юность комсомольская моя».

В разные годы лауреатами конкурса ста-новились народный артистРоссии Александр Малинин,заслуженный артист Валерий Топорков, а также… нынешний губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Подробнее.

  • Афиша первого отборочного тура конкурса «Юность комсомольская моя», прошедшего в Североуральске 11 и 12 декабря 1971 года
  • Афиша первого финала конкурса «Юность комсомольская моя», который состоялся в Нижнем Тагиле 25 апреля 1972 года
  • Жизнь Виктора Басаргина (на фото в центре), нынешнего губернатора Пермского края, долго была связана с конкурсом «Юность комсомольская моя» - сначала вокалист в ВИА «Краски», потом организатор конкурса, член жюри и председатель организационного комитета
  • Валерий Топорков поёт «Но пасаран» композитора Вадима Бибергана. Во время выступления молодому исполнителю в глаз залетела мушка — и по щеке потекла слеза
  • Валентин Василевский и Наталья Елисеева — ведущие телевизионного конкурса «Юность комсомольская моя»
  • Герман Беленький (слева) и ведущие Наталья Елисеева и Валентин Василевский обсуждают рабочие моменты
  • Поэт-песенник Николай Добронравов (слева) вместе с композитором Александрой Пахмутовой - частые гости и члены жюри конкурса «Песня не знает границ», который стал продолжением «Юности...»
  • Германа Беленького, автора и режиссёра конкурса «Юность комсомольская моя», называют первым свердловским музыкальным продюсером
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