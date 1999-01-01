«Юность комсомольская моя» отмечает 45-летин 8 фото
12 декабря 2016, 17:29 / Общество
Исполнилось 45 лет с первого концерта областного молодёжного телевизионного конкурса песни «Юность комсомольская моя».
В разные годы лауреатами конкурса ста-новились народный артистРоссии Александр Малинин,заслуженный артист Валерий Топорков, а также… нынешний губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
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