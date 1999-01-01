«Юность комсомольская моя» отмечает 45-летин 8 фото

Афиша первого отборочного тура конкурса «Юность комсомольская моя», прошедшего в Североуральске 11 и 12 декабря 1971 года

Афиша первого финала конкурса «Юность комсомольская моя», который состоялся в Нижнем Тагиле 25 апреля 1972 года

Жизнь Виктора Басаргина (на фото в центре), нынешнего губернатора Пермского края, долго была связана с конкурсом «Юность комсомольская моя» - сначала вокалист в ВИА «Краски», потом организатор конкурса, член жюри и председатель организационного комитета

Валерий Топорков поёт «Но пасаран» композитора Вадима Бибергана. Во время выступления молодому исполнителю в глаз залетела мушка — и по щеке потекла слеза

Валентин Василевский и Наталья Елисеева — ведущие телевизионного конкурса «Юность комсомольская моя»

Герман Беленький (слева) и ведущие Наталья Елисеева и Валентин Василевский обсуждают рабочие моменты

Поэт-песенник Николай Добронравов (слева) вместе с композитором Александрой Пахмутовой - частые гости и члены жюри конкурса «Песня не знает границ», который стал продолжением «Юности...»