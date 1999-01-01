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Дни милосердия закончились церемонией награждения лучших благотворителей 19 фото
14 декабря 2016, 23:03 / Общество
В течение Дней милосердия только производственные предприятия региона внесли в благотворительные акции 9 млрд рублей. Главная награда «Лучший благотворитель 2016 года» присуждена АО «Уралэлектромедь».
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Вчера в Доме Севастьянова традиционной церемонией награждения лучших благотворителей акончились Дни милосердия, которые уже в 21-й раз прошли в области. Вклад только производственных предприятий региона в благотворительные акции составил 9 млрд рублей. Главная награда «Лучший благотворитель 2016 года» присуждена АО «Уралэлектромедь». Почётный знак директору предприятия Владимиру Колотушкину (слева) вручил вице-губернатор Павел Креков