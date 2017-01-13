Областная газета
Общество 13 января 2017, 19:09

Татьяна Мерзлякова: лучший журналист года работает в «ОГ» 9 фото

  • Опубликовано в №... от ...01.2017 под заголовком «...»

Уже много лет существует традиция — в День российской печати в гости к «ОГ» приходит Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Поздравлениями с нашим общим профессиональным праздником (большая часть жизни Татьяны Георгиевны связана со средствами массовой информации) дело, как правило, не ограничивается — областной омбудсмен всегда делится своими очень глубокими и сущностными наблюдениями о нашей газете, да и об окружающей нас действительности, рассказывает о тех вопросах, с которыми приходится сталкиваться в своей работе.

—  Мы с вами для многих людей последняя инстанция в решении их проблем, — отмечает Татьяна Мерзлякова, и добавляет: — А я уверена, что из любой, даже самой сложной проблемы, есть выход.

Но и без подарка, по традиции, вчера тоже не обошлось. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области выбрал своего «журналиста года» — нашего коллегу Станислава Богомолова. Татьяна Мерзлякова вручила нашему обозревателю ценный подарок

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