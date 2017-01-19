«В прорубь не полезу, даже если попросит ректор!»

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

28-летний гвинеец, студент химфака УрФУ Мусса Куиате. Фото: Станислав Савин.

В крещенских купаниях приняли участие десятки тысяч свердловчан и гостей нашей области. Иностранцы традиционно проявляют большой интерес к русской православной культуре, богатой на самые разные — включая экстремальные — обычаи. Например, в Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 января впервые окунулся в ледяную прорубь 28-летний гвинеец, студент химфака УрФУ Мусса Куиате, а в четверг к иордани Мало-Истокского пруда приехали студенты-горняки из Западной Африки, северо-восточных провинций Китая и Македонии.

В четверг в Малый Исток, чтобы изучить русскую культуру методом глубокого погружения, приехали студенты Горного университета из Македонии, Китая и Гвинеи.

Гвинеец Фофана Талиби. Фото: Александр Зайцев

Все ждали, когда окунётся 26-летний гвинеец Фофана Талиби, защитник баскетбольной команды университета. Но он наотрез отказался:

— Я не полезу в прорубь. Даже если попросит ректор. Я замёрз.

Оказалось, в прошлом он уже окунался в крещенскую купель на Шарташе и вскоре заболел. Поэтому на этот раз просто приехал посмотреть на русские традиции.

— Я, как это говорят, прикипел душой к России. Мне нравится баня, Масленица и кушать блины. Но скоро заканчивается контракт, и придётся возвращаться домой. Я учусь на геолога, у нас много полезных ископаемых…

Студент из Македонии Гоце Ивановски тоже уже купался в крещенской иордани и сравнивает это с традициями своей страны.

— У нас священник бросает в реку крест, несколько мужчин окунаются в воду, и тот, кто поймал, будет счастливым весь год.

Сью Цзинь Ян нырнул, как полагается, три раза. Фото: Александр Зайцев

Единственный иностранец, решившийся окунуться в -23 градуса, — китаец Сью Цзинь Ян. Нырнул, как полагается, три раза, не спеша вылез и сказал на плохом русском:

— Хорошо. Я молодец, — и поехал в университет без шапки