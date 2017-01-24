В Екатеринбурге главный ледовый городок на площади 1905 года завершил свою работу

Специалисты ведут демонтаж главного ледового городка Екатеринбурга на площади 1905 года. Парковка откроется 30 января, сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Демонтаж ледового городка в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбуржцы и гости города любовались ледовыми фигурами с 29 декабря 2016 года. В первую очередь специалисты вывезут конструкции ярмарочной зоны - аттракционы и киоски, параллельно будет идти демонтаж ледяных конструкций, а рабочие приступят к разборке ёлки. В последнюю очередь вручную будут разобраны деревянные конструкции.