Девятикратный чемпион мира по спортивному рыболовству Алексей Шанин открыл екатеринбуржцам рыболовные хитрости

В Екатеринбурге 25 января состоялся авторский семинар мастера спорта международного класса по спортивному рыболовству, девятикратного чемпиона мира Алексея Шанина.

Фото: Александр Зайцев.

Среди участников семинара были опытные спортсмены и молодые люди, желающие достичь вершин в этом виде спорта.

Фото: Александр Зайцев.

–Я никогда не смог бы съесть тайменя, мне кажется у этой рыбы есть душа, – сказал Алексей Шанин (на фото в центре), рассуждая о принципе рыболовного спорта «поймал и отпусти».

Перед началом семинара свердловчанам, развивающим рыболовный спорт на Среднем Урале, вручили малые серебряные знаки ЗССО. Среди награждённых – Евгений Замятин, телеведущий и радиоведущий, рыболов-спортсмен, спортивный судья, организатор рыболовных соревнований и фестивалей.