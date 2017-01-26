Областная газета
Общество 26 января 2017, 14:22

Девятикратный чемпион мира по спортивному рыболовству Алексей Шанин открыл екатеринбуржцам рыболовные хитрости 8 фото

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В Екатеринбурге 25 января состоялся авторский семинар мастера спорта международного класса по спортивному рыболовству, девятикратного чемпиона мира Алексея Шанина.

Семинар, рыболовство, спорт, #spinekb17, @alexey-shanin

Фото: Александр Зайцев.

Среди участников семинара были опытные спортсмены и молодые люди, желающие достичь вершин в этом виде спорта.

Алексей Шанин, Анатолий Сухов, спорт, рыболовство, семинар, #spinekb17, @alexey-shanin

Фото: Александр Зайцев.

–Я никогда не смог бы съесть тайменя, мне кажется у этой рыбы есть душа, – сказал Алексей Шанин (на фото в центре), рассуждая о принципе рыболовного спорта «поймал и отпусти».

Перед началом семинара свердловчанам, развивающим рыболовный спорт на Среднем Урале, вручили малые серебряные знаки ЗССО. Среди награждённых – Евгений Замятин, телеведущий и радиоведущий, рыболов-спортсмен, спортивный судья, организатор рыболовных соревнований и фестивалей.

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