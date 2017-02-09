В четверг, 9 февраля, председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила победителей и призёров ХII областного конкурса «Моя законотворческая инициатива». В нём приняли участие 84 человека, 56 из них получили награды.

— Конкурс проходит с 2005 года. Интерес к нему растёт — так, в первый раз было представлено 19 работ, в этом году — 60. Участвуют не только преподаватели, аспиранты и студенты вузов и колледжей, но и школьники из Екатеринбурга, Белоярского района, Сысерти. Наработки прошлых лет мы уже использовали в своей законотворческой деятельности — в законодательстве о налогах, в Избирательном кодексе, — говорит Людмила Бабушкина.

Глава комитета по соцполитике Вячеслав Погудин и председатель комитета по молодежной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма Елена Чечунова были в полном восторге от поступивших на конкурс работ. Фото: Павел Ворожцов

Активнее всего проявляют себя студенты Уральского государственного педагогического университета. Под руководством профессора кафедры технологии и экономики Геннадия Морозова за 11 лет работы подготовили 162 человека, из них 105 стали лауреатами и призёрами конкурса. Одна из его учениц — выпускница УрГППУ, а сейчас ассистентка кафедры публичного права УрГЭУ Мария Вилачева участвует в конкурсе седьмой год и за это время успела сформулировать более десятка законодательных инициатив. В этот раз она представила три проекта, где выступила и в качестве автора, и в качестве руководителя научного процесса. Каждый из её проектов был отмечен дипломом.

Под руководством профессора кафедры технологии и экономики УрГППУ Геннадия Морозова (крайний справа) в этот раз было выполнено 10 работ, в том числе - Екатериной Мельниковой (в центре). Всего за 11 лет работы подготовили 162 человека, из них 105 стали лауреатами и призёрами конкурса. Фото: Павел Ворожцов

Много участников конкурса и из Уральского юридического института МВД. Среди работ аспирантов вузов лучшей была признана инициатива Ирины Фёдоровой и Татьяны Куценко, в которой предложено закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе РФ права и обязанности заявителя, лица, пострадавшего от преступления, и лица, подозреваемого в совершении преступления.

Из рук Людмилы Бабушкиной дипломы получают Мария Плетникова (слева) и Ирина Фёдорова (справа). Фото: Павел Ворожцов.

Среди работ аспирантов вузов лучшей была признана инициатива Ирины Фёдоровой (справа) и Татьяны Куценко под руководством старшего преподавателя кафедры уголовного процесса УрЮИ МВД Марии Плетниковой (на фото слева). В проекте было предложено закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе РФ права и обязанности заявителя, лица, пострадавшего от преступления, и лица, подозреваемого в совершении преступления.