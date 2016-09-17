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На закрытии Паралимпиады флаг РФ пронёс уралец, который имеет паспорт с автографами двух президентов

17 сентября 2016, 00:00
Артём Арефьев, помимо прочего, знаменит ещё тем, что у него уникальный паспорт: с автографами двух Президентов России — Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Фото: Владимир Васильев

Артём Арефьев, помимо прочего, знаменит ещё тем, что у него уникальный паспорт: с автографами двух Президентов России — Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Фото: Владимир Васильев

  • Опубликовано в №173 от 17.09.2016 

В 2008 году на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Пекине знамя России впервые нёс спортсмен из Свердловской области — бегун на средние дистанции Артём Арефьев.

Уралец, которому восемь лет назад было 24 года, родился в Нижнем Тагиле, но заниматься спортом начал в Екатеринбурге — в СДЮСШОР № 19.

В 2004 году наш земляк поехал на свою первую Паралимпиаду (которая тогда проходила в Афинах) и сразу выиграл там два золота — на дистанциях 400 и 1500 метров.

На Играх в Пекине Арефьев в беге на 400 метров не смог повторить результат четырёхгодичной давности — стал только вторым. Зато в последний день соревнований — на дистанции 800 метров — спортсмен завоевал свой третий чемпионский титул. Именно этот успех и помог уральцу получить право нести флаг России.

Как рассказал тогда агентству «Весь спорт» руководитель российской делегации в Китае Павел Рожков, при обсуждении «кандидатуры знаменосца сборной России на церемонии закрытия были названы несколько фамилий. Но мы остановили выбор на Артёме Арефьеве, который сегодня (16 сентября 2008 года. — Прим. «ОГ») выиграл 800 метров с мировым рекордом, а вообще — стал уже трёхкратным паралимпийским чемпионом».

Впоследствии ещё одна представительница Свердловской области несла знамя России на церемонии закрытия Паралимпийских игр — правда, не летних, а зимних: в 2014 году этой чести удостоилась лыжница и биатлонистка Михалина Лысова.

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