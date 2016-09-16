Баскетбольный «Уралмаш» на новый лад

Вместе с молодыми воспитанниками свердловского баскетбола бренд «Уралмаша» будут возрождать и опытные игроки, в том числе 29-летний Антон Воскресенский. Фото: Vк.com

Опубликовано в №173 от 17.09.2016

В начале октября стартует мужской Кубок России, и первым из свердловских клубов старт в нём возьмёт екатеринбургский «Уралмаш», который в 1/64 финала в гостях сыграет с саратовским «Автодором-2».

Если среди внимательных читателей «ОГ» есть такие, кто собрался напомнить автору о том, что команды «Уралмаш» нет уже более тридцати лет, советую не торопиться. Никакой ошибки здесь нет. В Екатеринбурге действительно ещё год назад был создан баскетбольный клуб «Уралмаш». В прошлом сезоне команда, взявшаяся возродить легендарный свердловский баскетбольный бренд, выступала в чемпионате области, а нынче будет играть в третьем дивизионе мужской баскетбольной суперлиги России.

Ключевой вопрос в наше непростое по части финансов время: за чей счёт существует команда?

— На данный момент спонсор баскетбольной команды «Уралмаш» и президент клуба — руководитель областной федерации баскетбола Виктор Владимирович Ганиенко, — рассказал корреспонденту «ОГ» исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов. — Конечно, мы бы хотели расширить круг спонсоров, работа в этом направлении ведётся.

Создатели «Уралмаша» провозгласили своей главной задачей развитие баскетбола в Свердловской области с опорой на собственные силы. Шесть лет назад такую же цель уже ставил перед собой другой екатеринбургский баскетбольный клуб — «Урал». Одно время даже существовал альянс с нынешним владельцем завода Уралмаш «Газпромбанком», позволявший протянуть нить преемственности. Но альянс этот оказался недолгим, и проект под названием «Урал», к сожалению, сейчас откровенно буксует.

Но свято место пусто не бывает, вот и появился ещё один претендент на роль продолжателя традиций легендарной команды Александра Канделя, Сергея Белова и Анатолия Мышкина.

Основу нового коллектива действительно составили местные воспитанники, причём многие из них отнюдь не новички в баскетболе. Самый титулованный из них — 34-летний Александр Манихин, чемпион и обладатель Кубка России в составе пермского «Урал-Грейта». Последним его профессиональным клубом был нижнетагильский «Старый Соболь» в сезоне 2013/2014, но, как показали тренировочные матчи с ревдинским «Темпом» и «Уралом», Манихин и сейчас в хорошей форме. И шикарные слэмданки в его исполнении мы наверняка увидим (кстати, если кто не помнит, именно Манихин был победителем конкурса по броскам сверху на первом «Финале четырёх» Кубка России в 2003 году).

Из других известных баскетбольных имён — чемпион суперлиги 2012 года в составе «Урала» Павел Трушников (ему доверена ответственная миссия капитана команды), экс-игрок «Урала», ревдинского «Темпа» и тагильского «Старого Соболя» Антон Воскресенский. Также в Нижнем Тагиле играли раньше Илья Агинских и Алексей Макаров. Остальные либо совсем молодые ребята, либо те игроки, кто по разным причинам во взрослом баскетболе проявить себя не смогли. Приглашённых трое — Сергей Полетаев из Нижнего Новгорода, Владимир Сабоцкий из Санкт-Петербурга и 210-сантиметровый «центр» Андрей Малышев — воспитанник казахстанского баскетбола два года назад переехал в Челябинск и стал гражданином России.

Тренерский штаб тоже весь местный. Главным тренером стал экс-наставник «Старого Соболя» Станислав Истомин, помогает ему Яков Фокин. Ответственный пост генерального менеджера, то есть главного ответственного за спортивный результат достался Андрею Пенкину — одному из самых талантливых и перспективных свердловских баскетболистов прошлого десятилетия. Ему прочили место основного разыгрывающего в национальной сборной, но помешала тяжёлая травма. По-моему, было большой несправедливостью, что он был до сих пор невостребован в большом свердловском баскетболе, и теперь у Пенкина появился шанс проявить себя в качестве менеджера.

— Все наши игроки имеют большую мотивацию, — рассказал «ОГ» Андрей Пенкин. — Пока многие из них ещё не понимают, что такое профессиональный спорт, мужской баскетбол, жёсткое противостояние. Хотим создать команду в основе своей из воспитанников уральского баскетбола. Задачи сразу всё выиграть у нас нет, главное — чтобы команда показывала зрелищную игру, в каждом матче не отбывала номер на площадке, а делала всё для победы.

В ходе предсезонной подготовки три свердловские команды «Темп-СУМЗ-УГМК», «Урал» и «Уралмаш» сыграли между собой — ревдинцы дважды обыграли «Уралмаш», с «Уралом» сыграли вничью и таким образом могут считаться своеобразными чемпионами Свердловской области среди профессионалов. «Уралмаш», в свою очередь, обыграл «грифонов» и стал «как бы» вторым.

Примечательно другое — уже от нескольких местных болельщиков, повидавших много баскетбола высокого уровня, довелось в эти дни услышать: «А команда-то получается интересная, стоит, пожалуй, ходить на их матчи».