Карполь представил Кубок Ельцина

48-й (!) сезон Николая Карполя в «Уралочке» команда начнёт на Кубке Ельцина 18 сентября матчем с турчанками. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №173 от 17.09.2016

Главный тренер свердловской «Уралочки-НТМК» Николай Карполь на вчерашней пресс-конференции в Доме журналистов объявил окончательный состав участников предстоящего на следующей неделе Международного турнира на Кубок первого Президента России Бориса Ельцина.

— К сожалению, международный календарь не позволил провести турнир до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, — пояснил специфику нынешнего турнира Карполь. — Сейчас же игроки готовятся к сезону в своих клубах. Поэтому на турнире выступит сборная клубов России, сформированная на базе «Уралочки» плюс Ирина Заряжко и Дарья Столярова из казанского «Динамо». Моими помощниками будут главный тренер казанской команды Ришат Гилязутдинов и тренер «Уралочки» Михаил Карполь.

Самым серьёзным соперником хозяек, скорее всего, станет швейцарский «Волеро», сильный состав у краснодарского «Динамо», которое в последний момент заменило отказавшуюся сборную Азербайджана. Между прочим, «Волеро» и «Динамо» — соответственно третья и вторая команды по итогам прошлогоднего клубного чемпионата мира. Единственная «тёмная лошадка» — команда Турции, возможности которой не до конца понятны даже Карполю. Как пояснил Николай Васильевич, это будет молодёжная сборная, усиленная несколькими игроками основного состава.

Что касается самой «Уралочки», то команда по сравнению с прошлым сезоном лишилась пяти игроков, в том числе Ирины Заряжко, Дарьи Писаренко и Шинед Джек. Но на Кубке Бориса Ельцина мы познакомимся с единственным новичком, зато каким — центральной блокирующей сборной Сербии, обладательницей множества международных титулов Наташей Крсманович. Остальные вакансии заполнили игроки молодёжной «Уралочки».

— Но и в таком составе мы можем играть в самый зрелищный волейбол в России, — отметил Николай Карполь.