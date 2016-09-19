Сборная России стартовала в Кубке мира по хоккею

Турнир проходит в Торонто с 17 сентября по 1 октября 2016 года. Фото: livesport.ru

Опубликовано в №174 от 20.09.2016

Сборная России по хоккею сегодня ночью взяла старт в самом ожидаемом турнире года — Кубке мира, который проходит в канадском городе Торонто. Восемь сильнейших команд планеты в течение двух недель будут бороться за звание лучшей хоккейной державы.

Кубок мира, наследник традиций легендарного Кубка Канады, проходит всего в третий раз в истории, до этого он проводился в 1996 и 2004 годах. Организаторы планировали проводить турнир раз в четыре года, однако всерьёз об этом речь зашла лишь в 2011 году, и начиная именно с турнира в Торонто Кубок мира по хоккею должен стать традиционным.

В составе сборной России принимает участие воспитанник свердловской школы хоккея Павел Дацюк, для которого Кубок мира в Торонто стал вторым в карьере: Павел сыграл четыре матча на турнире в 2004 году, где забросил одну шайбу. Поэтому у свердловчан есть ещё один веский повод переживать бессонными ночами за национальную сборную.

Предшественником Кубка мира был Кубок Канады, который проводился пять раз в период с 1976 по 1991 год. В четырёх случаях победу одерживали хозяева турнира, но в 1981 году сборная СССР сказала своё веское слово, разгромив канадцев в финале со счётом 8:1.

Первым соперником сборной России по групповому этапу стала команда Швеции, которой «красная машина» не проигрывала на чемпионатах мира и Олимпийских играх 12 лет. В первом периоде на льду была равная борьба, в которой предопределить победителя было сложно. Во втором отрезке игры скандинавы ощутимо прибавили и в середине периода в течение двух минут смогли дважды отличиться: сначала Габриэль Ландескуг реализовал численное большинство, а затем Виктор Хедман точным броском увеличил преимущество своей команды.

Кульминация встречи состоялась на последней минуте третьего периода. Сначала Александр Овечкин с передач свердловчанина Павла Дацюка поразил ворота Маркстрёма. А за семь секунд до конца встречи Овечкин и вовсе счёт сравнял, однако арбитр после просмотра повтора взятие ворот не засчитал: лидер российской сборной переправил шайбу в ворота рукой. Таким образом, финальная сирена зафиксировала победу сборной Швеции со счётом 2:1.