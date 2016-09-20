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УГМК приобрела большую часть акций КРК «Уралец»
20 сентября 2016, 18:19
- Опубликовано в №175 от 21.09.2016
Уральская горно-металлургическая компания приобрела 66,1 процента акций культурно-развлекательного комплекса (КРК) «Уралец».
Сегодня это официально подтвердили «ОГ» в пресс-службе корпорации.
– Сделка по покупке акций состоялась, – рассказал корреспонденту «ОГ» официальный представитель УГМК Виктор Белимов. – В настоящее время документы находятся в стадии оформления.
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