Хлопья для американца искали по всему городу

18-летний Мохамед Конате (на фото) из Кот-д’Ивуара оказался в «Урале» на месяц позднее своего соотечественника Жан-Жака Бугуи, но уже дебютировал в составе команды и стал первым ивуарийцем в командах Свердловской области. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №175 от 21.09.2016

В век Интернета и всевозможных социальных сетей не составляет труда найти информацию практически по любому человеку, особенно спортсмену. Один из немногих персонажей нашего проекта «Иностранный легион Урала», о котором Всемирная сеть почти ничего не знает – герой сегодняшней первополосной рубрики «Этот день в истории области», американский баскетболист Уэйн Чарльз, с сентября 1995-го по февраль 1996-го игравший в составе екатеринбургской команды «СКА-Урал» и ставший первым легионером из дальнего зарубежья в командах Свердловской области.

По злой иронии судьбы даже статистическая база, которая ведётся в России с 1994 года, о подробностях сезона 1995/1996 хранит молчание. Так что как в старые добрые времена остаются газетные подшивки и свидетельства очевидцев. Один из главных свидетелей – разумеется, Павел ГООГЕ, с 1993 по 1997 год тренировавший «СКА-Урал».

Узнав о поводе моего звонка, Павел Эдмундович от души рассмеялся в телефонную трубку.

– Спрашивайте. Всё расскажу. Мы же, кстати, присмотрели тогда двух американцев. Один – Уэйн Чарльз, а имени второго не помню.

– В газетах упоминался 19-летний Рашад Рич…

– Точно. Рашад Рич… При маленьком росте (175 сантиметров) у него была большая физическая масса. Меня просто поразило, как он буквально на «носовом платке» обыгрывал двоих-троих соперников. Мы как раз хотели взять двоих игроков – разыгрывающего и нападающего. Рассчитывал, что невысокий крепыш Рич взорвёт нашу лигу. Если Уэйн был юношей с университетским дипломом, то Рашад – такой уличный мальчишка. Его интересы представлял дядя, в прошлом профессиональный игрок, он настаивал на гарантированном контракте до конца сезона и других моментах, которые сейчас выглядят элементарными, но в те времена это было недоступно нашему пониманию. Мы предлагали пробный контракт на месяц, а дальше разберёмся. Сам Рашад загорелся возможностью поехать в Россию, всё крутился возле меня как Максимка из «Морских рассказов» Станюковича (смеётся).

Очень жаль, что не получилось привезти его в Екатеринбург, показать, как может играть американский защитник, что он творит с дриблингом, с передачами. А прыжок у него был такой, что в одном из эпизодов, когда мы играли с его командой, Рашад выпрыгнул и, скажем так, резинка трусов была на уровне глаз противостоявшего ему Андрея Проскурякова. Дело было как раз возле нашей скамейки, Андрей только растерянно обернулся ко мне и развёл руками: «Тренер, ну и как его держать?»

– А что касается Чарльза Уэйна. Какие-то игровые и бытовые проблемы с ним возникали?

– Практически никаких. На площадке это был совершенно не эгоистичный игрок – передачи отдавал такие, какие наши баскетболисты делать не умели. Мне даже однажды пришлось с ним поговорить, чтобы он не только партнёрам передачи делал, но и сам забивал. А в быту… жил он в сьёмной квартире на улице Крауля. Один, пожалуй, был эпизод. Приходит ко мне Уэйн и говорит, что ему нужен какой-то «сереал» – то ли птичий корм, то ли ещё что-то, не могу понять. Через какое-то время сообразил – хлопья на завтрак (англ. cereals. – Прим. «ОГ»)! Объездили почти весь город, только в одном магазине нашли.

– При том, что вы о нём с таким восторгом рассказываете, до конца сезона американец не доиграл. Что случилось?

– Меня поразили его кондиции. Он был подвижный, прыгучий, быстрый. Но я был молодой тренер, давал много тактики, силовых упражнений, но мало упражнений с высокой интенсивностью. Я тогда не понимал, насколько это важно. И к февралю американец все свои качества растерял, пропала вся его яркость, стал играть хуже, и мы с ним расстались. Я только год-два спустя понял, в чём была причина. Команда очень к нему тепло относилась, болезненно отнеслась к расставанию. К сожалению, связь с ним я тогда потерял, и даже сейчас не знаю, где он и чем занимается.

В 1997 году Павел Гооге уехал из Екатеринбурга и возглавил пермский «Урал-Грейт». «СКА-Урал» в 2001 году получила название «Евраз», под этим именем играла в дивизионе «А» мужской суперлиги. Перестала существовать летом 2005 года.