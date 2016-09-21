Из Миннесоты привезли первого «настоящего» свердловского легионера

Новичка тренер «Урала» присмотрел на одном из летних американских турниров. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №175 от 21.09.2016

В 1995 году свой первый официальный матч за команду Свердловской области сыграл «настоящий» легионер — в матче со ставропольским клубом «Алеко» в составе екатеринбургского «СКА-Урала» дебютировал 22-летний американец Уэйн Чарльз.

Игроки с иностранными паспортами играли в командах нашего региона и прежде, но то были выходцы из стран, образовавшихся на обломках Советского Союза (как их стали тогда называть — ближнего зарубежья). А вот тропинку для «дальних» иностранцев в Свердловскую область проторил именно Уэйн Чарльз. Его дебютный матч в Екатеринбурге, состоявшийся в спортзале СКА на улице Кузнечной, завершился уверенной победой хозяев со счётом 99:79, а заокеанский новобранец проявил себя во всей красе и был признан лучшим игроком той встречи.

Тогдашний главный тренер «СКА-Урала» Павел Гооге присмотрел Уэйна Чарльза во время предсезонных сборов, которые екатеринбургская команда проводила в США.

— Мы договорились провести летом предсезонную подготовку в Миннесоте, тренировались там две недели, потом ещё недели две проводили спарринги, — вспоминает Павел Гооге. — Баскетбольная жизнь в Америке даже летом бьёт ключом, проводится масса турниров, в одном из них нам и предложили поучаствовать. То, что мы там увидели, стало для нас настоящим откровением — как там тренируются, как играют. Это сейчас можно смотреть зарубежные спортивные каналы, видео по Интернету, а тогда всё это было недоступно.

Вот тогда-то из многочисленных местных кудесников баскетбольного мяча тренер Павел Гооге и обратил внимание на Уэйна Чарльза.

— Это был, в первую очередь, очень умный игрок, очень лёгкий, подвижный, прыгучий, — рассказывает Павел Гооге двадцать с лишним лет спустя корреспонденту «ОГ». — К тому же образованный молодой человек, окончивший университет Вальпарайзо, воспитанный, деликатный. Это позволило ему довольно быстро войти в наш коллектив.

При том, что американские баскетболисты обычно большие индивидуалисты, Уэйн Чарльз оказался игроком вполне европейского типа, не чурающимся черновой командной работы — много подбирал, добивал, поддерживал прорывы.

К сожалению, играл он в «СКА-Урале» только до февраля.