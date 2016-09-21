«Летние» хоккеисты разбились по парам

На счету пакистанского защитника «Динамо-Строителя» Имрана Варси один гол в пяти матчах. Фото: vk.com

Опубликовано в №176 от 22.09.2016

По итогам двухкругового турнира определились участники матчей плей-офф чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд. Первый круг команды провели 8–10 сентября в Казани, а второй — 18–20 сентября на стадионе «Динамо» в Екатеринбурге.

Строго говоря, участники матчей плей-офф были известны ещё до старта турнира, поскольку после отказа от участия в чемпионате двух команд (азовской «Таны» и столичного ЦСП «Крылатское») их осталось ровно столько, сколько и должно было участвовать в споре за медали в матчах навылет.

Интрига состояла лишь в том, кто с кем сойдётся в полуфинальных парах. И тут все карты спутала одна-единственная игра — между динамовскими одноклубниками Казани и Электростали, которая состоялась в предпоследнем туре. Со счётом 5:1 подмосковная команда взяла реванш за поражение в первом круге (на домашнем поле выиграли казанцы — 4:0) и при равенстве очков вышла на первое место. Вернуть всё на свои места могли хозяева — динамовцы Екатеринбурга, если бы смогли отобрать очки у хоккеистов из Электростали в последний игровой день. Подопечные Владислава Кузнецова, проигрывая 1:3, сравняли счёт, но соперник всё-таки добился желаемого результата.

Результаты матчей третьего игрового дня: «Динамо» (Казань) — «Метрострой» — 6:3, «Динамо» (Электросталь) — «Динамо-Строитель» — 4:3 (голы у хозяев забили Михейчик, Лыков, Гилёв).

В полуфинальных сериях до двух побед по схеме 1+2 сыграют «Динамо» (Электросталь) — «Метрострой», «Динамо» (Казань) — «Динамо-Строитель». Первые матчи пройдут 26 сентября в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, вторые и, в случае необходимости, третьи — 29 и 30 сентября в Электростали и Казани. Соперник нашей команды казанское «Динамо» с 2003 года выиграло тринадцать чемпионских титулов из четырнадцати (кроме 2009 года, когда победителем стало «Динамо» из Электростали).