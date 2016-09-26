Свердловские скалолазы привезли с Кубка России три медали

Опубликовано в №179 от 27.09.2016

В Москве прошёл Кубок России-2016 по боулдерингу – виду скалолазания, где спортсмену нужно преодолеть серию коротких, но сложных трасс. Сборная Свердловской области заняла итоговое второе место, ещё две бронзовые медали наши скалолазы завоевали в личных дисциплинах.

В команду Свердловской области вошли 9 уральцев, однако в финал Кубка пробились лишь трое екатеринбуржцев: 20-летняя Дана Гилехманова, 28-летний Юрий Новицкий и Дмитрий Шарафутдинов. На финальном этапе соревнований занять ступеньки на пьедестале почёта смогли Дана Гилехманова и Юрий Новицкий. В командном же зачёте сборная Свердловской области уступила лишь спортсменам из Санкт-Петербурга. Кстати, в начале декабря Кубок России по скалолазанию в трёх дисциплинах пройдёт в Екатеринбурге.