Опубликовано в №179 от 27.09.2016

В минувшие выходные сборная России по хоккею завершила своё выступление на Кубке мира в Торонто. Подопечные Олега Знарка в полуфинале уступили хозяевам турнира и своему самому принципиальному сопернику – сборной Канады со счётом 3:5.

Казалось, что после взятого у финнов реванша за поражение на домашнем чемпионате мира, сборная готова к чуду в матче с хозяевами в полуфинале. Потому что только чудом можно было обыграть нынешнюю Канаду. Все понимали, что североамериканцы находятся в прекрасной форме и выносят своих соперников без единого шанса, но наше русское «а вдруг» вселяло надежду на то, что появится какой-нибудь Ковальчук образца чемпионата мира-2008 и скажет своё веское слово.

В матче с Канадой мы опять столкнулись с проблемами, которые были на виду и в играх группового этапа – с игрой в большинстве и вбрасываниями. На групповом этапе мы девять раз играли в большинстве и ни разу не смогли отличиться. Продолжилась эта неудачная серия и в матче с Канадой. Россияне не могли не то что бы реализовать моменты в большинстве, а даже просто их со­здать. Закрепиться в зоне для нас было просто каким-то чудом, а уж нанесённый бросок по воротам канадцев считался чем-то запредельным.

Такая же беда у сборной и с одним из важнейших компонентов в хоккее – вбрасываниями. В полуфинале мы выиграли всего 26 вбрасываний против 47 у канадцев, а в целом на турнире едва выигрывали 40 процентов от общего числа. Показатели не впечатляющие.

Канадцы переиграли нас практически во всём. Только наша русская воля к победе могла остановить заокеанских визави, но и её оказалось недостаточно. В третьем периоде канадцы за восемь минут практически смяли «красную машину», показав, что хоккей, в который играют они – с другой планеты.

Несмотря на поражение, главный тренер сборной России Олег Знарок мыслил позитивно, считая, что и Канаду можно обыгрывать.

– Что значит Канада непобедима? Я считаю, что это не так. Придёт наше время, – отметил Олег Знарок после полуфинального матча.

Так или иначе, зная о том, как пренебрежительно канадцы относятся к чемпионатам мира, полноценного реванша можно ждать только на Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые пройдут в 2018 году. У нашей дружины есть менее полутра лет на то, чтобы противопоставить канадскому хоккею что-то стоящее и доказать на деле, что канадцы – такие же люди и их можно и нужно обыгрывать.