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«Лисицы» выиграли Кубок УГМК

26 сентября 2016, 18:01
Приз лучшему игроку турнира – разыгрывающей «УГМК» Нике Барич вручает двукратная олимпийская чемпионка Ольга Коростелёва. Фото: Александр Зайцев

Приз лучшему игроку турнира – разыгрывающей «УГМК» Нике Барич вручает двукратная олимпийская чемпионка Ольга Коростелёва. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №179 от 29.09.2016

Традиционный турнир на Кубок Уральской горно-металлургической компании по баскетболу среди женских команд завершился не менее традиционной победой команды из Екатеринбурга.

Самый первый турнир в 2009 году выиграла приехавшая тогда сильнейшим составом сборная США, ежегодным он стал с 2012 года, и неизменно заканчивался триумфом команды «УГМК».

Рассматривать Кубок УГМК как репетицию перед стартующим 1 октября сезоном вряд ли стоит, поскольку ровно половины игроков (причём сильнейших) пока в стане «лисиц» нет, и появятся они не раньше середины октября, когда закончится сезон в женской НБА. Это скорее хороший способ напомнить о команде болельщикам.

А ещё – проверка взрослым баскетболом для игроков молодёжной команды, призванных в основу. Конечно, ответственность за результат лежала не на них, но и «лисья» молодёжь, выходя на площадку, выглядела достойно. А ведь именно им представлять команду в Кубке России, где многочисленные иностранки «УГМК» играть не имеют права.

Но команда, победившая в Кубке УГМК, это всё равно лишь штрихи к портрету. И ещё большой вопрос, получит ли больше игрового времени, чем в прошлом сезоне, Ника Барич, заслуженно признанная лучшим игроком турнира. Барич, кстати, на пару с Анной Петраковой стали рекордсменками Кубка УГМК – обе стали обладателями индивидуальных призов в третий раз. Причём словенка была отмечена третий год подряд (что прежде не удавалось никому) – в 2014 и 2015 годах как лучший плеймейкер и нынче как лучший игрок.

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