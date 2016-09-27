В национальную сборную по футболу вошли три свердловчанина

Опубликовано в №180 от 28.09.2016

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав игроков, которые будут вызваны для подготовки к товарищескому матчу с командой Коста-Рики. Среди них три уроженца Свердловской области – Олег Шатов, Игорь Смольников и Максим Канунников.

Также в состав команды вошли два экс-игрока ФК «Урал» – нападающий Фёдор Смолов и полузащитник Александр Ерохин. Всего тренерский штаб вызвал 25 футболистов. Никто из нынешних игроков «шмелей» на сбор приглашён не был. Подготовку к поединку подопечные Станислава Черчесова начнут 4 октября в Краснодаре, а сам матч пройдёт 9 октября на новом стадионе ФК «Краснодар».

Параллельно с этим был объявлен состав команды на предстоящие отборочные игры чемпионата Европы-2017 среди молодёжных команд (до 21 года) против Германии и Финляндии. Так, в состав сборной России вошёл игрок ФК «Урал» Дмитрий Коробов. Матчи пройдут 7 октября в Германии и 11 октября в Химках.