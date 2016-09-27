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«Летние» хоккеисты проиграли первый матч плей-офф

27 сентября 2016, 17:57
  • Опубликовано в №180 от 28.09.2016

В первом матче полуфинала чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» уступил дома казанскому «Динамо» со счётом 2:3.

Счёт открыл капитан хозяев Семён Матковский, но удержать преимущество «строители» не смогли. Казанцы сразу же ответили быстрым голом Дениса Щипачёва, а во втором тайме и вовсе забили два мяча подряд (Рафшанжон Закиров и Ильфат Замалутдинов). Уральцы до конца встречи смогли отыграть лишь один мяч – отличился Артур Надыршин.

В другом полуфинальном матче «Метрострой» в Санкт-Петербурге проиграл «Динамо» из Электростали – 1:4.

Второй матч в серии до двух побед «Динамо-Строитель» проведёт 29 сентября в Казани. При равном счёте в серии третья игра (30 сентября) также пройдёт в столице Татарстана.

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