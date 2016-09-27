УрФУ – в элите студфутбола.

Опубликовано в №180 от 28.09.2016

Сборная Уральского федерального университета взяла старт в новом для себя турнире – Национальной студенческой футбольной лиге (НСФЛ). Что же это за зверь такой и с чем его едят?

НСФЛ – самый престижный студенческий футбольный турнир страны, в котором принимают участие 16 сборных университетов. УрФУ запрыгнул в последний вагон уходящего поезда. Во-первых, вакантных мест в элитном дивизионе не было, но ради нашего вуза руководство турнира пошло на уступки. Во-вторых, участие в турнире влетело в копеечку: только стартовый взнос составил 300 тысяч рублей. Но, так или иначе, Уральский федеральный теперь в элите студенческого футбола. Что же это даёт университету?

В первую очередь, конечно же, престиж, за который так яростно борется главный екатеринбургский вуз. Участие в турнире позволит УрФУ заявить о себе на всю страну, а возможно, и выйти на международный уровень: победитель лиги будет представлять Россию на Европейских студенческих играх, которые в этом году пройдут в Португалии.

До Европейских игр, конечно, ещё далеко, но первый шаг наш университет уже сделал. В домашнем туре УрФУ

принимал в Екатеринбурге Южный федеральный университет, Северо-кавказский федеральный университет и Крымский федеральный университет. В трёх матчах футболисты из столицы Урала одержали две уверенные победы, а в матче с ростовчанами уступили в равной борьбе со счётом 0:2. Стоит сказать, что команда из Ростова была одним из лидеров прошлого сезона, заняв третье место в турнире, поэтому поражение от сильного соперника не должно сломить нашу команду.

Следующий тур УрФУ проведёт в Казани, куда отправится 16 октября. Весной уральские футболисты поедут покорять Санкт-Петербург, Москву и Крым. Победитель турнира определится в середине мая, когда все команды проведут по 15 матчей.