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В четвертьфинале Кубка России «УГМК» сыграет со «Спартой»

29 сентября 2016, 17:05
  • Опубликовано в №182 от 30.09.2016

В 1/8 финала Кубка России по баскетболу среди женских команд екатеринбургская «УГМК» разгромила в Самаре команду «Политех-СамГТУ» – 86:40 (33:15, 14:5, 21:15, 18:5).

Волжанкам не помогло даже то, что по регламенту турнира в нём не могут играть легионеры, так что блиставшие на недавнем Кубке УГМК Альба Торренс и Ника Барич наблюдали за матчем с трибуны.

Самыми результативными у «лисиц» стали Мария Черепанова (23 очка, 9 подборов) и Ольга Артешина (соответственно 18 и 6).

Кстати, для Артешиной Самара – город особенный, она здесь родилась, начала заниматься баскетболом и девять лет отыграла в местных командах, с ВБМ-СГАУ выигрывала чемпионат России и Евролигу.

В целом на стадии 1/8 финала обошлось без неожиданностей – все фавориты, хоть играли в гостях, прошли дальше. Суровее других к соперницам отнеслись подмосковная «Спарта энд К», разгромившая сургутский «Университет-Югру» 101:34 и курское «Динамо», строго проэкзаменовавшее сыктывкарскую «Нику» – 100:42.

Разве что ногинский «Спартак» на последних секундах едва не упустил победу в матче с «Енисеем-2» – 68:63, да московское «Динамо» выиграло у команды «Ростов-Дон-ЮФУ» со скромным на фоне остальных результатом 66:59.

В 1/4 финала «УГМК» 13 октября в Видном сыграет с командой «Спарта энд К». В других парах сыграют МБА – «Надежда», «Спартак» (Ногинск) – «Динамо» (Курск), «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Новосибирск).

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