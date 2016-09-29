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Данил
Паливода

«У всех чемпионов сложный характер»

29 сентября 2016, 17:06
Валерий Стенников работает тренером уже более тридцати лет. Под его руководством выступают одиннадцать мастеров спорта международного класса и шесть заслуженных мастеров спорта. Фото: Мария Мережникова

Валерий Стенников работает тренером уже более тридцати лет. Под его руководством выступают одиннадцать мастеров спорта международного класса и шесть заслуженных мастеров спорта. Фото: Мария Мережникова

  • Опубликовано в №183 от 30.09.2016

Валерий Стенников, главный тренер сборной Свердловской области по самбо, на этой неделе получил очередную награду – знак отличия «Спортивная доблесть». О ней он, кстати, узнал из разговора с журналистом «ОГ» и, кажется, воспринял её как данность. Ведь главная награда в его жизни – его ученики.

– Не жалели, что рано закончили спортивную карьеру? На ковёр не тянуло?

– Да как же не тянуло… Конечно, очень хотелось ещё бороться. Нужно было делать сложный выбор. Когда я ещё сам боролся, у меня уже молодые пацаны были призёрами Союза. А для того чтобы они чего-то достигли, им нужно было уделять много времени. Как-то раз мы сели с моим братом-близнецом, всё обдумали. Он у меня тоже борец. Я был призёром чемпионата РСФСР, но дальше что-то не шло. Нужно было делать выбор, и я сделал его в пользу тренерства.

– Ваши подопечные зачастую вырывают победу на последних секундах, сражаются до конца схватки. Как вы их мотивируете, что говорите непосредственно перед схваткой?

– Я всегда говорил, что мы едем только побеждать. Другого места, кроме первого, для нас не существует. Второе место занимает тот, кто последним проиграл первому. Говорю о том, что надо использовать все шансы. Бывает, что вырываем победу за одну секунду до конца встречи. Я считаю, что тут спорт­смены проявляют свой характер. Ну, и где-то я помогаю. Прикрикну во время встречи – сразу двигаться начинают.

– Не обижаются потом после схватки?

– Да нет. Они всё понимают. Когда человека любишь, то бывает, так нагнёшь его сильно… Но они понимают, что всё это не просто так, а для чего-то я это делаю. Ничего, потом после схватки подхожу, обнимаю. И всё нормально.

– К какой категории тренеров себя относите: к жёстким или мягким?

– Конечно, к жёстким. Без этого невозможно достичь результата. Ну, это, конечно, моё мнение. Надо просто честно друг с другом работать, вот и всё.

– Часто ли приходилось сталкиваться со сложным характером учеников?

– У всех чемпионов сложный характер. В любом случае в нашей работе нужно знать меру. Если «прессуешь» на тренировках, всё равно нужно видеть грань. Бывает так, что «наехал» во время тренировки на них, а они обижаются. Правда, потом всё равно приходит осознание того, что я не просто так с ними жёстко себя веду. И обиды проходят. Бывает, что и я, осознавая, что где-то перегнул палку, подхожу и извиняюсь. Это называется взаимопонимание. Но если виноват – извинись, склони голову. Я так считаю.

– Среди ваших подопечных есть многократные чемпионы мира. Как мотивировать спортсмена, когда он достиг в спорте вершины?

– Всё очень просто. Я всегда говорю: после этого чемпионата мира будет второй. И третий, и четвёртый, и пятый. Нужно просто спортсмену повышать планку, и тогда он сам поймёт, что нужно работать над собой.

– Ваши подопечные очень тепло и долго рассказывают про вас. Какие у вас с ними отношения вне зала?

– Мы с ними одна семья. Если у них есть какие-то проблемы, всегда пытаюсь помочь по мере своих возможностей. Это касается не только каких-то житейских проблем, но и конфликтов и ссор. Даже в семейных делах помогаю, где-то примирить, где-то успокоить.

– Как вы проводите свободное от тренировок и соревнований время?

– У меня практически нет свободного времени, постоянно какие-то дела, проблемы. Иногда только вырываешься в отпуск, на Алтай, например. А так – в основном всё время провожу с ребятами.

– За другими видами спорта следите?

– Мне очень нравится смотреть хоккей. Там люди «рубятся» и бьются от первой до последней минуты. Кубок мира смотрел. Дацюк был хорош, видно, что играет с головой. А к нашим футболистам я вообще отношусь очень плохо. Я думаю, что они живут только ради денег. Для них гимн и Россия – пустые слова. А так, конечно, ещё слежу за всеми видами борьбы, за дзюдо, за вольниками.

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