Полёты в Нижнем Тагиле отменяются

Кубок мира должен был пройти на горе Долгой с 9 по 11 декабря 2016 года. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №182 от 30.09.2016

Нижний Тагил остался без этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом стало известно после заседания технических комитетов по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Международной федерации лыжного спорта (FIS), который прошёл в Цюрихе в среду вечером.

Как говорится в официальном сообщении, главная причина отмены стартов — отсутствие ветрозащитной сетки.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить об изменении календаря всего лишь за два месяца до старта сезона. Всё дело в том, что организаторы мужских и женских соревнований в Нижнем Тагиле не установили ветрозащитную сетку, а также не полностью выплатили призовые спортсменам за прошлый год», — говорится в сообщении.

Ветрозащитная сетка применяется на стадии первой фазы полёта лыжников, по обе стороны трамплинов, для обеспечения большей безопасности атлетов и большей корректности при проведении соревнований. Об этом было известно ещё в прошлом году, когда из-за сильного ветра были проблемы с проведением соревнований. Тогда соревнования разрешили провести, но с условием, что защита будет установлена к новому сезону.

Кстати Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина проходил в Нижнем Тагиле два раза начиная с сезона 2014/2015 и пользовался у жителей Свердловской области огромной популярностью. Против проведения этапа Кубка мира ранее выступал и МОК, ссылаясь на допинговые скандалы в России. Однако город был в календаре сезона 2016/2017 и был лишён проведения соревнований лишь на этой неделе.

— Работы по установке сетки велись, — прокомментировал ситуацию для «ОГ» директор спортшколы «Аист» Яков Миленький. — Но подрядчику пришлось надолго уйти в проектные работы. Дело в том, что мы по рекомендации Международной федерации прыжков сотрудничали с австрийской фирмой «Альпина». Они предоставили проект, который не подошёл по нашим техническим параметрам, поскольку в Европе другие требования к безопасности. Поэтому подрядчику пришлось перерабатывать весь проект. На это ушло время. Устанавливать большую сетку — около 50 метров — долго. Но надо понимать, что эта ветрозащита — одна из лучших в мире. У всех стоят временные, а у нас в Тагиле будет стационарная, раздвижная и более мощная. Во главу угла мы ставим безопасность. Почему отменили этап? Я думаю, что тут вопрос не только в защите. В некоторых городах её нет, но это не мешало FIS проводить там соревнования. А у нас ни разу не было ни одного срыва. В этом году мы уже настрадались от давления на наш спорт. Летом МОК уже призывал не проводить соревнования в России. Теперь у мужчин соревнований точно не будет, а по женщинам решение ещё не принято. Куда FIS будет переносить старты, тоже пока не понятно.

Также в официальном сообщении FIS упоминается о том, что Нижний Тагил как принимающая сторона не до конца выплатил спортсменам призовые за прошлый сезон. Однако Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России в своём официальном заявлении ничего про долги не упоминает. Более того, в сообщении говорится, что если ветровая сетка всё же появится на горе Долгой, то этап в Нижнем Тагиле будет внесён в календарь будущего сезона.

«Конечно, разбор полётов будет. На пользу и региону, и виду спорта это не пойдёт. В предварительном календаре на следующие два сезона мы стоим, но при условии установки ветрозащиты. Никакой трагедии нет. FIS просто проявила жёсткость ко всем организаторам по требованиям безопасности. Вопрос не в деньгах — это настолько сложный объект технически, что просто не подготовились», — цитирует президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского агенство «Р-Спорт».

В марте 2017 года в Нижнем Тагиле должны пройти соревнования Континентального кубка по лыжному двоеборью. Пока информации об их отмене нет.